Nem só de carne vive o homem

Foto: IG Receitas/Divulgação IG Receitas/Divulgação

Sim, sou carnívoro assumido, quem não ama um

belo churrasco?

Há quase quatro anos, uma das minhas filhas aderiu ao vegetarianismo e eu tive de estudar um pouco mais esse segmento da gastronomia, descobri que a cozinha vegetariana pode, sim, ser deliciosa e saudável.

Aos poucos, fomos incorporando parte da dieta vegetariana no nosso dia a dia e, hoje, ela faz parte do

nosso cardápio.

Aproveitando que agora em setembro é o mês da gastronomia saudável, passo a seguir algumas dicas de como incorporar uma dieta vegetariana no seu menu.

1. Explore novos ingredientes: grãos como quinoa, amaranto e leguminosas como lentilhas e grão-de-bico são excelentes fontes de proteína vegetal e podem ser a base de pratos incríveis.

2. Substituições inteligentes: alimentos como tofu e soja podem ser ótimas alternativas à carne, proporcionando textura e sabor semelhantes.

3. Use e Abuse de Especiarias: a gastronomia vegana e vegetariana permite a criação de pratos ricos em sabor com o uso de ervas e especiarias. Curry, cominho, páprica e açafrão são apenas algumas das muitas possibilidades.

4. Experimente Receitas Clássicas com um Toque Vegetal: que tal transformar um tradicional prato brasileiro em uma versão vegetariana? Moqueca de banana-da-terra, feijoada vegana com cogumelos e até um escondidinho de batata-doce com legumes podem ser opções surpreendentes.

Em resumo, setembro é o momento perfeito para descobrir a versatilidade da gastronomia vegetariana e como ela pode se encaixar em uma alimentação consciente, beneficiando não apenas o indivíduo, mas o planeta como um todo.

Que tal se desafiar a incluir mais pratos à base de plantas no seu cardápio este mês?

Aqui uma receita pra você dar um ponta pé inicial.