Foto: Divulgação Caranguejo o rei das quintas-feiras em Fortaleza

Sempre quis escrever sobre esse costume gastronômico do cearense: comer caranguejo.

Se tem um dia da semana que os fortalezenses esperam, com gosto, é a quinta-feira. E não é por causa do final de semana que se aproxima, não! Quinta-feira em Fortaleza tem um sabor especial, um tempero extra que vem direto das barracas de praia e invade bares, restaurantes e até as mesas de casa: o costume da quinta do caranguejo!

É um verdadeiro evento gastronômico e cultural. Toda semana, moradores e turistas se unem para celebrar o caranguejo, esse crustáceo versátil que conquista pelo sabor e pela alegria que traz ao encontro. Comer caranguejo é quase um ritual, exige tempo, paciência e, claro, muita disposição para quebrar as patinhas, chupar a carne com gosto e se deliciar com os temperos regionais. E quem já participou sabe: não existe almoço ou jantar rápido quando o prato principal é o caranguejo. Aqui, a experiência é para ser saboreada sem pressa.

Fortaleza abraça o caranguejo de um jeito todo especial. Nas quintas-feiras, as barracas de praia ficam lotadas de grupos que vão para curtir o "costume do caranguejo". E não é qualquer caranguejo! Cada barraca tem seus segredos e receitas próprias, com molhos que variam do picante ao suave, temperos carregados no coentro, pimenta e um toque de leite de coco para dar aquele sabor autêntico do Ceará. Tem até quem escolha a barraca de praia a dedo só pela maneira como preparam o caranguejo.

O caranguejo é versátil, e quem pensa que só dá para comer no tradicional caldo e ao molho, se engana. Fortaleza ensina que o caranguejo pode ser protagonista de pratos incríveis: risotos, moquecas, bolinhos e até empadas! Mas o preferido da galera ainda é o clássico: aquele caranguejo cozido no tempero, servido com um molho de lamber os dedos e um toque de pimenta para esquentar a conversa.

E o que torna o caranguejo ainda mais especial é o clima que ele cria. Não tem jeito de comer sem sujar as mãos, sem dar risada e sem dividir o momento com quem está ao lado. O caranguejo traz essa leveza, essa coisa de ser um prato comunitário, que aproxima as pessoas. No fim das contas, ele é mais do que comida - é parte da cultura e da alma fortalezense.

Então, na próxima quinta-feira, quando o relógio começar a se aproximar do fim do expediente, já sabe: escolha a barraca, chame os amigos e vá viver o verdadeiro espírito do Ceará, onde o caranguejo reina absoluto, alimentando não só o corpo, mas também a alma e as boas histórias. Quinta é dia de caranguejo e Fortaleza inteira se junta nessa festa de sabores e tradições.