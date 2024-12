Redescobrindo o Capote

Foto: DIVULGAÇÃO O capote é uma ave de origem africana, trazida ao Brasil durante o período colonial.

Sempre acreditei que a culinária é uma forma de contar histórias e resgatar memórias. Recentemente, tive a honra de participar de um projeto que me permitiu fazer exatamente isso: trazer o capote, também conhecido como galinha-d'angola, de volta ao protagonismo na mesa cearense.

O capote é uma ave de origem africana, trazida ao Brasil durante o período colonial. Adaptou-se tão bem ao nosso clima e cultura que se tornou parte integrante das tradições culinárias do Nordeste. Com sua carne escura e sabor marcante, o capote sempre foi um ingrediente querido nas cozinhas do interior, mas acabou perdendo espaço nas mesas urbanas ao longo dos anos.

Foi então que a Emape decidiu lançar o Capote do Sertão no mercado cearense. A iniciativa visa não apenas resgatar a importância cultural dessa ave, mas também incentivar a produção sustentável e a valorização dos pequenos produtores locais.

Fui convidado pela Emape para criar pratos que destacassem as características únicas do capote e o tornassem atraente para os paladares contemporâneos. Aceitei o desafio com entusiasmo, pois via ali a oportunidade de unir tradição e inovação.

Uma das criações que mais me orgulha é o Risoto de Capote. Inspirado nas tradicionais galinhadas , substituí o frango pela carne suculenta do capote, juntado a ele um arroz italiano. O resultado é um prato cremoso, rico em sabor e com um toque regional que encanta os comensais. O capote é cozido lentamente com temperos locais, e o caldo resultante é utilizado para cozinhar o arroz arbóreo, garantindo que cada grão absorva a essência da ave.

Outro prato foi o Capote na Lata. Inspirado nas antigas técnicas de conservação, preparei o capote confitado em gordura, aromatizado com ervas e especiarias e apresentei em recipientes que remetiam a latas. Esse prato representa a luta dos nordestinos que migravam para o sudeste em busca de

dias melhores e levaram galinha na farofa acondicionada em latas, permitindo que ela seja armazenada por mais tempo sem perder a qualidade. Isso fazia com eles se alimentassem durante os dias de viagem.

O que me motivou nesses projetos foi a possibilidade de reintroduzir o capote na rotina alimentar das pessoas, mostrando que ingredientes tradicionais podem (e devem) ser reinventados. Além disso, valorizamos a produção local e incentivamos a economia regional.

A origem humilde do capote e sua resistência nas condições áridas do sertão refletem a força e a resiliência do povo nordestino. Ao trazê-lo de volta à mesa, honramos essa história e celebramos nossa identidade cultural.

Bom apetite!

Risoto de Capote

Ingredientes



• 1 capote cozido e desfiado

• 2 tomate, 1 cebola, 5 dentes de alho, 1 pimentão amarelo e 1 vermelho

• Coentro e cebolinha a gosto

• 1 colher de colorau

• 50ml de óleo ou azeite

• 500g de arroz arbóreo

• 1 taça de vinho branco seco

• 100g de manteiga gelada

• 100g de parmesão ralado

• Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparo



1. Tempere o capote com sal e pimenta

2. Cozinhe com todas as verduras – 30 minutos na pressão

3. Desfie o capote – reserve

4. Refogue a cebola e junte o arroz

5. Refogue por 3 minutos e coloque o vinho

6. Depois que o vinho evaporar va colocando o caldo do próprio capote

7. Quando estiver no ponto, junte a carne desfiada

8. Desligue o fogo e junte o queijo e a manteiga



Até a próxima descoberta gastronômica!