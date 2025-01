Invasão brasileira na Flórida: sabor de casa em Orlando

Foto: reprodução Camila`s Brazilian Restaurant: um dos pioneiros em Orlando

Aproveito todas as minhas viagens de férias para pesquisar sobre a gastronomia, os costumes, a cultura e origem das comidas dos países que visito. Dessa vez, estou aqui pela Flórida e fui surpreendido pela força e representatividade da gastronomia brasileira, especialmente em cidades como Orlando.

Conhecida como a capital mundial dos parques temáticos, Orlando tem se tornado também um polo da culinária brasileira, com uma infinidade de restaurantes, padarias e mercados que reproduzem os sabores da nossa terra.

É possível encontrar desde rodízios de churrasco, como o tradicional pão de alho acompanhado de picanha suculenta, açaí e até coxinhas já se vê facilmente por aqui.

Entre os destaques estão casas como o Camila`s Restaurant, um clássico em Orlando, que há décadas serve comida brasileira em sistema de buffet. Outro exemplo é o Fogo de Chão que, com sua sofisticação, conquistou tanto brasileiros quanto americanos com o típico rodizio de carnes no espeto.

Já para quem busca algo mais casual, o Pão Gostoso, uma padaria brasileira, oferece um verdadeiro passeio pelos sabores do Brasil, com salgados como coxinhas, quibes e empadas, além do café com pão de queijo, que traz aquele conforto de casa. Até pamonha se encontra por lá.

Interessante observar como alguns dos nossos pratos já caíram no gosto dos americanos. O pão de queijo, por exemplo, já é visto em muitos cardápios como uma iguaria, enquanto a caipirinha se tornou um dos coquetéis mas pedidos nos bares com influência brasileira. Outra estrela é a feijoada, que encanta pela combinação rica de sabores, principalmente quando servida em festivais ou como prato especial de fim de semana.

A presença da culinária brasileira na Flórida vai além da comida. Ela reflete a conexão entre as comunidades e promove a cultura nacional de uma maneira única. Em Orlando, muitos restaurantes brasileiros não são apenas espaços para refeições, mas também para encontros culturais, com apresentações musicais e eventos temáticos.

Dados recentes apontam cerca de 500 mil brasileiros vivendo na Flórida, muitos deles empreendedores no ramo gastronômicos. Os produtos brasileiros como Guaraná Antarctica, farinha de mandioca e leite condensado são encontrados facilmente em mercados locais como o Seabra Foods e o Bravo Supermarket, que atendem à demanda crescente.

Essa forte presença da gastronomia brasileira numa parte dos EUA é motivo de orgulho. É incrível ver como a nossa comida rompe barreiras e encanta paladares, conectando culturas e mostrando ao mundo o que temos de melhor.

Em cada garfada, eu senti o sabor do Brasil, mesmo estando a milhares de quilômetros de casa. Se você está planejando visitar Orlando, não deixe de explorar essa verdadeira invasão brasileira e se deliciar com os nossos pratos tão cheios de história, tradição e afeto.