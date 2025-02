Já é Carnaval, vamos cozinhar?

Foto: Edil Costa Moqueca cearense pelo chef Edil Costa

E ai já pegaram a estrada para curtir o carnaval? Amo esse período, diferente de muitos, prefiro o sossego, a praia, a cozinha preparando pratos que combinam com o litoral, essa é a minha vibe.

O Carnaval no Ceará tem um ritmo próprio. Enquanto uns seguem os blocos, trios elétricos, outros, assim como eu, preferem fugir para as praias e curtir dias de sol, mar e, claro, muita comida boa. Seja nas barracas de praia, nos quiosques à beira-mar ou nas casas alugadas com a turma, a gastronomia tem papel fundamental na folia cearense. Afinal, depois de um dia inteiro de mergulhos, passeios e risadas, nada melhor do que sentar à mesa e compartilhar pratos típicos que são verdadeiros ícones do nosso litoral.

Fiz uma lista do que não pode faltar no Carnaval à beira-mar:

1. Caranguejada com Farofa e Mão na Massa

Carnaval e caranguejada formam um casal perfeito! A tradição de reunir amigos ao redor de uma mesa, quebrar as patinhas com um martelinho e mergulhar a carne naquele molhinho de coentro é quase um ritual. A farofa crocante e o caldo bem temperado completam a experiência.

2. Peixes e Frutos do Mar

Nada mais cearense do que um peixe fresquinho grelhado, com vinagrete e acompanhamentos simples, como baião de dois e macaxeira frita. Camarões ao alho e óleo e lagosta na manteiga de ervas também fazem sucesso, seja nas barracas ou nas casas de praia.

3. Baião de Dois com Carne de Sol

O clássico dos clássicos! Baião bem cremoso, com queijo coalho derretendo e carne de sol acebolada, é uma pedida certeira para forrar a barriga e garantir energia para a folia.

4. Peixada Cearense

Diferente da versão baiana, a moqueca cearense leva peixe, tomate, pimentões e leite de coco, e até legumes, como batatas e cenoura, criando um caldo perfumado e irresistível. Servida com arroz branco e pirão, é um verdadeiro abraço no paladar. Não esquecer ovo cozido, viu?

5. Petiscos para acompanhar o brinde

Para quem está curtindo com uma cerveja gelada ou uma caipirinha, petiscos como bolinho de peixe, isca de peixe, macaxeira frita e bolinhos de camarão são presença certa na mesa da galera.

Como não podia faltar, criei uma receita de moqueca cearense , juntei peixes bem nossos com ingredientes já conhecidos da moqueca Baiana

Moqueca Cearense

Ingredientes:

1 kg de peixe em postas (pescada amarela, pargo ou tilápia)

Suco de 2 limões

Duas colheres de azeite de dênde

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 cebola roxa em rodelas

1 tomate em rodelas

1 pimentão vermelho em rodelas

1 pimentão amarelo em rodelas

200 ml de leite de coco

1/2 xícara de coentro picado

1/2 xícara de cebolinha picada

Modo de Preparo: