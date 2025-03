Tradição e fé: a cozinha da Páscoa

Foto: Edil Costa Bacalhau à Brás (tradicional português)

A Páscoa se aproxima e, com ela, o cheiro bom da tradição começa a invadir as cozinhas brasileiras. É tempo de renovar a fé, reunir a família, trocar afeto — e, claro, sentar à mesa com comida que tem história. Quando a gente fala de Páscoa no Brasil, a lembrança é quase automática: peixe. Mais precisamente, bacalhau. Mas essa tradição de deixar a carne de lado durante a Semana Santa e recorrer ao mar ou aos rios tem raízes profundas. Ela vem do costume cristão de praticar o jejum e a abstinência de carnes vermelhas em sinal de respeito e reflexão.

E por que o peixe? Porque é leve, versátil e simbólico. Na fé cristã, o peixe representa fartura, espiritualidade e também simplicidade. É o alimento dos apóstolos, das primeiras partilhas, virou símbolo de renovação.

Aqui no Nordeste, além do bacalhau — que ganhou o coração do brasileiro mesmo sem nunca ter nadado por aqui —, é comum ver à mesa camarões, arraias, caranguejos e até peixes de rio, como tilápia e tucunaré, adaptando a tradição ao nosso território.

Mas o que faz a diferença, mesmo, é o jeito de fazer. A cozinha de Páscoa é mais do que seguir regra — é memória, é afeto, é prato cheio de história. Deixo receita para vocês!

Bacalhau à Brás (tradicional português)

Ingredientes (serve 4 pessoas)

400g de bacalhau dessalgado e desfiado

500g de batata palha caseira (ou de boa qualidade)

1 cebola grande cortada em meia-lua fina

2 dentes de alho picados

5 ovos

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Salsinha picada a gosto

Azeitonas pretas portuguesas para decorar

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Refogue a cebola e o alho no azeite até ficarem macios e levemente dourados. Adicione o bacalhau desfiado e refogue por alguns minutos, mexendo sempre para envolver bem os sabores. Prove o sal e ajuste, se necessário. Acrescente pimenta-do-reino. Reduza o fogo e adicione a batata palha, misturando delicadamente para manter parte da crocância. Em uma tigela, bata os ovos com uma pitada de sal. Despeje sobre o bacalhau, mexendo em fogo baixo até os ovos cozinharem suavemente, como um mexido cremoso (não deixe secar demais). Finalize com salsinha picada e decore com azeitonas pretas.

Dica do chef

Sirva imediatamente, com uma salada verde levemente ácida para equilibrar a untuosidade do prato. Um vinho branco leve, como um Arinto ou Vinho Verde, harmoniza lindamente.