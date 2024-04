Duas boas iniciativas

O governo federal lançou duas iniciativas, em áreas distintas, que podem ajudar a alavancar a economia, além de propiciar outros benefícios. Uma delas é o Desenrola Pequenos Negócios, com o objetivo de renegociar dívidas de empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano. A outra é o lançamento de uma linha de crédito com juros subsidiados para produtores rurais para a conversão (recuperação) de áreas de pastagens degradadas.

O Desenrola Pequenos Negócios, a exemplo do Desenrola Brasil — que renegociou dívidas de pessoas físicas — é destinado a microempreendedores individuais (MEI), micros e pequenas empresas. A ação faz parte do programa Acredita, cuja finalidade é facilitar o acesso ao crédito para os segmentos citados.

Quanto ao programa de recuperação de pastagens, terá juros de menos de 5% ano ano, com recursos da agência de cooperação do governo do Japão (Jica), que assinou convênio com o Brasil para liberar os recursos.

Se houver sucesso parecido na renegociação das dívidas das empresas, como aconteceu no programa para as pessoas físicas, a proposta propiciará aos empreendedores meios de saldar seus débitos, com descontos de 40% a 90%. Livres da inadimplência, com o crédito recomposto, as empresas poderão voltar a investir em seus negócios. O balanço do Desenrola Brasil mostra a quantidade de pessoas que conseguiu sair do sufoco. Foram 14 milhões de brasileiros que renegociaram mais de R$ 50 bilhões em dívidas. Outros 11 milhões de devedores, com débitos até R$ 100 com os bancos, tiveram a negativação cancelada automaticamente.

Em relação ao financiamento com juros baixos para a conversão de pastagens, além de ser um bom negócio para os agricultores, também vai beneficiar o meio ambiente. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o País dispõe de uma grande área de pastagem em degradação, com potencial para conversão em agricultura, reflorestamento, aumento da produção pecuária e até mesmo para a produção de energia.

De acordo com a Embrapa, o cerrado é o bioma com a maior quantidade de áreas em degradação. A extensão desses trechos equivale ao tamanho do estado do Rio Grande do Sul. Pelas contas do projeto MapBiomas, se as pastagens degradadas fossem recuperadas, e destinadas à agropecuária, não seria necessário abrir novas frentes de produção, preservando a vegetação nativa. O objetivo declarado do governo é regenerar 40 milhões de hectares em até 15 anos.

São dois projetos importantes, sendo que, em um deles, o Desenrola Pequenos Negócios, será possível medir a sua dimensão e se alcançou seus propósitos em pouco tempo. Mas, quanto à recuperação de áreas degradadas, será preciso acompanhar o projeto para avaliar se as medidas que serão tomadas no curto prazo, apontam, de fato, para que o seu objetivo seja alcançado. n