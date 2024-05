Hidrogênio verde para o Ceará

O senador Cid Gomes (PDT-CE) garantiu que o projeto de regulamentação do mercado de hidrogênio verde (H2V) será votado até o fim deste mês no Senado. Cid deu a informação depois de participar de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o tema, na quarta-feira. Segundo o senador, já existe acordo de 70% com o texto aprovado na Câmara dos Deputados, no fim do ano passado.

Na próxima terça-feira haverá audiência pública no Senado para a continuidade das negociações. Na ocasião, o texto da Câmara, o pré-relatório do senador Otto Alencar (PSD-BA), e as observações do Ministério da Fazenda serão cotejados em busca de um consenso.

O H2V é considerado o "combustível do futuro", uma energia produzida a partir de fontes renováveis, sem emitir gases poluentes durante sua produção ou combustão. Ampliar sua produção, portanto, é fundamental para a descarbonização do planeta, contribuindo para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Em consequência do aquecimento global, o mundo enfrenta uma crise climática que atinge a todos, como a catástrofe pela qual passa o Rio Grande do Sul. Assim a transição energética é cada vez mais necessária e urgente.

Um dos pontos da regulamentação, sobre o qual já existe acordo é sobre uma definição clara dos critérios para que o H2V seja considerado "verde". Ou seja, haverá exigência de que a sua cadeia de produção respeite os critérios de baixa emissão de carbono. Ainda sem entendimento firmado estão os incentivos fiscais para estimular o crescimento do setor nos próximos anos.

Como observou a reportagem publicada na edição de ontem, assinada pela jornalista Irna Cavalcante, levantamento da consultoria a McKinsey&Company, mostra que, nos próximos 20 anos, o Brasil deve receber US$ 200 bilhões em projetos de hidrogênio verde.

Por isso, o Palácio da Abolição e os representantes do Ceará no Congresso Nacional estão atentos ao assunto. O Ceará pode se tornar um dos principais polos de produção de hidrogênio verde no Brasil, o que trará grandes benefícios econômicos e sociais ao Estado e aos cearenses.

O governo do Estado já firmou dezenas de acordos e pré-contratos para a instalação de usinas de produção de H2V. Muitas empresas continuam a manifestar interesse em implementar projetos de transição energética, com ênfase em hidrogênio verde, para exportação.

Mas é importante salientar que não é apenas o Ceará que está na corrida pela produção de hidrogênio verde. Outros estados nordestinos também estão se movimentando para ter protagonismo nessa área. Talvez fosse o caso de o Consórcio Nordeste debater o assunto para que se chegue a um consenso no qual toda a região se beneficie com a produção da energia verde. n