Lições da democracia brasileira aos EUA

Na última quinta-feira, 30 de maio, um júri de Nova York considerou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpado por falsificar 34 documentos contábeis a fim de mascarar o pagamento de suborno a uma atriz pornô, que alega ter tido um caso com ele, e para impedir que a informação viesse à tona durante a campanha presidencial de 2016. Ontem, 31, Trump, fiel ao seu estilo, convocou jornalistas para fazer críticas ao juiz Juan Merchan, dizer-se "fraudado" e acusar o governo do presidente Joe Biden de ser responsável politicamente pela decisão judicial. Não apresentou nenhuma prova de qualquer das acusações.

A condenação de Trump não o impedirá de concorrer à Presidência dos Estados Unidos, mesmo sendo o primeiro candidato condenado no país que já foi uma referência para o mundo quanto à pujança da sua democracia. Por coincidência temporal, a partir de 2016, quando o magnata Donald Trump assumiu o poder nos Estados Unidos, uma série de ataques às instituições democráticas culminou com uma eleição tumultuada com denúncias de fraudes nas urnas em 2020, recontagem de urnas e a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, causando a morte de cinco pessoas e deixando 140 policiais feridos.

Pela primeira vez a democracia americana sentiu um abalo sem precedentes. Joe Biden assumiu o governo dos Estados Unidos em 2021, mas sem a presença de Donald Trump, que se recusou a aceitar a vitória do adversário. O republicano, mais uma vez, disputa a presidência do país contra o democrata Joe Biden e, de novo, parece que põe o regime democrático estadunidense à prova. Muitos intelectuais se perguntam hoje sobre o que está acontecendo com a democracia dos Estados Unidos.

No Brasil, assistimos, em 2018, à prisão do então ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, condenado no âmbito da Operação Lava Jato. Na época, o Supremo Tribunal Federal (STF) o tornou inelegível, embora Lula liderasse as pesquisas de opinião para a presidência da República. O próprio STF, após quase dois anos, anulou todos os processos contra Lula, devolvendo a ele seus direitos políticos. O restante da história, estamos vivendo no momento.

A diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que nosso regime democrático dispõe de uma legislação eficiente que funciona como anteparo em momentos de crise como os que viveu o Brasil nos últimos tempos. Os processos envolvendo aqueles que vandalizaram o STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto demonstram que a democracia brasileira, embora sofra pressões do espírito do tempo, responde com eficiência e equilíbrio àqueles que a desprezam. n