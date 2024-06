A força da cultura cearense

"Motel destino" não ganhou a desejada Palma de Ouro no festival de Cannes, um dos mais importantes da indústria cinematográfica. No entanto, isso em nada diminui a importância do filme, ovacionado pelo público durante 12 minutos quando de sua apresentação. É a primeira vez na história do evento que um filme inteiramente produzido e rodado no Ceará, com diretor, produtores e atores cearenses, entrou na competição principal em Cannes, disputando a Palma de Ouro.

"Motel Destino", definido como "um thriller erótico", conta a história de uma mulher que tem sua vida mudada por um jovem que chega ao motel administrado pelo marido dela, um ex-policial. As filmagens foram feitas em Beberibe, cidade litorânea a 85 km de Fortaleza.

Se para um filme marcadamente cearense foi inédito ganhar tamanho destaque no festival, o diretor Karim Aïnouz tem várias participações em Cannes, sendo essa a segunda vez que ele disputou a Palma de Ouro. No ano passado ele concorreu com "Firebrand", um filme britânico, estrelado por Jude Law e Alicia Vikander.

Desde a criação do festival, em 1946, o Brasil foi indicado 38 vezes à premiação principal. "O Pagador de Promessas" (1962), dirigido por Anselmo Duarte, foi o único filme brasileiro até hoje a receber a Palma de Ouro. Mais recentemente, "Bacurau" (2019) venceu o Prêmio do Júri em Cannes.

O fato de "Motel Destino" ter ganhado evidência em Cannes demonstra a importância das políticas públicas culturais que vêm sendo mantidas no Ceará. O longa é resultado direto

desses investimentos.

Em entrevista exclusiva ao O POVO, em Cannes, Karim afirmou: "Eu acho que (o filme) é uma afirmação da cultura, da potência que a gente tem no Ceará, de um estado que tem continuidade nas políticas públicas como nenhum outro no Brasil. Então não é à toa que a gente está aqui. Não estamos aqui só porque o filme é bom, a gente está aqui porque o filme é bom também. Estamos aqui porque o filme foi feito por pessoas que foram treinadas dentro de um processo de políticas e de formação no audiovisual, um projeto visionário do Dragão do Mar, do Porto Iracema das Artes".

Em artigo publicado no O POVO a diretora do Porto Iracema das Artes, Bete Jaguaribe, lembrou que "há dez anos a escola aposta na formação densa, na perspectiva de longo prazo". Ela destaca o laboratório de cinema da Porto Iracema como "a principal referência de formação de roteiristas do país". Wislam Esmeraldo, roteirista de "Motel Destino" é egresso do laboratório, como também Luciana Vieira, a diretora-assistente. Iago Xavier, um dos protagonistas do longa, participou do programa de formação de atores da escola".

O sucesso de "Motel Destino" mostra que investimento em arte e cultura traz poderosos resultados simbólicos e materiais, cujos benefícios espalham-se por toda a sociedade. n