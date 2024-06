Solidariedade a Maria da Penha

Depois de o governo do Ceará ter anunciado a desapropriação da casa onde residiu Maria da Penha, ela voltou a sofrer ameaças pelas redes sociais. A decisão de preservar o imóvel como patrimônio histórico foi assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT), com o propósito de dar "um novo significado" à residência, que se tornará um memorial dedicado à preservação da memória da ativista e seu combate à violência contra a mulher.

Foi nessa casa, no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, que Maria da Penha sofreu duas tentativas de feminicídio por parte do então marido, o colombiano Marco Antonio Heredio Viveros. Na primeira vez, um tiro a deixou paraplégica, depois houve uma tentativa de eletrocutá-la, enquanto tomava banho. Viveros foi preso em 2022, 19 anos após o crime. Condenado a oito anos e seis meses de prisão, ele já cumpriu a pena determinada pela Justiça.

Como informou a coluna do jornalista Jamil Chade, no Uol, os ataques partem de militantes da extrema direita e de grupos "masculinistas" e misóginos, que se reúnem em comunidades digitais para propagar o ódio contra as mulheres. Desse roteiro venenoso também partem informações falsas, que visam desacreditar a palavra dela no relato sobre as agressões que sofreu, como a mentira de que ela teria sido baleada durante um assalto em sua casa. A tese foi rejeitada pela Justiça em dois julgamentos. Mesmo assim, essa falsidade continua circulando amplamente nas redes sociais.

Depois da violência a que foi submetida, Maria da Penha tornou-se destacada ativista em defesa das mulheres. Suas atividades, ao lado de um conjunto de entidades de defesa dos direitos humanos, levaram à criação da lei 11.340/2006, que ficou conhecida como Lei Maria da Penha, em sua homenagem. Essa legislação é considerada uma das mais avançadas do mundo para proteger a mulher da violência doméstica. Elmano considerou "repugnantes e inadmissíveis" os ataques a Maria da Penha, e disse ter conversado com a titular do Ministério das Mulheres, Cida Gonçalves, para incluí-la no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos.

Pela sua luta, determinação e coragem, Maria da Penha merece todas as homenagens que lhe são feitas. É preciso parar esses grupos criminosos, que agem livremente no mundo virtual, como se a internet fosse uma terra de ninguém. Eles precisam ser lembrados de que uma violação à lei, independentemente de onde seja cometida, continua a ser um crime. É inaceitável que grupos criminosos se aproveitem desse ambiente caótico para cometer todo tipo de delito impunemente, como a internet fosse um mundo sem lei, no qual tudo é permitido, até mesmo atentar contra a vida das pessoas. n