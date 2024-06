A politização do incêndio

O incêndio que atingiu a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na quinta-feira, propagou-se para um indevido embate político, como se o presidente da Casa, Evandro Leitão (PT), fosse o responsável pela ocorrência. É lamentável que um acidente, cujas investigações ainda não determinaram a sua causa, seja usado como arma política, em um momento em que a solidariedade deveria prevalecer.

Mas, com os atritos entre governistas e oposição, já acirrados, devido à proximidade das eleições municipais, seria demais — porém não incabível — esperar compreensão generalizada entre adversários políticos. Destaque-se que os ataques indevidos não foram uniformes, muitos políticos, incluindo ex-deputados, manifestaram solidariedade, o que fizeram também alguns integrantes da oposição.

Em nota oficial a Assembleia lembrou os cuidados com a segurança de funcionários, parlamentares e o público, com as atividades executadas por uma célula especializada na "capacitação periódica com todos os colaboradores, incluindo cursos de combate a incêndio e primeiros socorros, além de vistoria diária de todos os extintores".

Assim que o incêndio começou, vídeos começaram a circular nas redes sociais com comentários visando atingir o presidente da Assembleia, pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Evandro classificou o comportamento como "politicagem" e lamentou que "alguns" se utilizavam de "um momento trágico" para "fazer política com 'p' minúsculo", disseminando "fake news" nas redes sociais.

É importante destacar que, em tempos pré-internet, poderia haver um grande problema para a continuidade dos trabalhos da Alece. Possivelmente seria necessário adaptar algum prédio para o funcionamento do plenário, o que demandaria tempo e dificuldades para o parlamentar exercer suas funções. Entretanto, na primeira entrevista coletiva que concedeu após o sinistro, Evandro Leitão disse que os trabalhos não seriam interrompidos. Os serviços oferecidos ao público nos anexos do poder Legislativo continuarão a ser realizados presencialmente. Quanto às sessões plenárias, vão acontecer virtualmente, pelo sistema de deliberação remota.

Evandro também comprometeu-se a iniciar a reforma do plenário com a maior brevidade possível. Afirmou que lançará imediatamente um edital de licitação para a reforma. Em um prazo máximo de 90 a 120 dias ele pretende entregar o plenário pronto para o uso.

No entanto, para acabar com as especulações maldosas, baseadas no achismo, e na politização do incêndio, o melhor é que a Mesa Diretora demande no sentido de dar prioridade às investigações para revelar, a partir de um ponto de vista técnico, o que provocou o incêndio, deixando o plenário destruído. Felizmente, nenhuma pessoa foi atingida com gravidade. Menos mal que o acidente tenha provocado danos críticos apenas nos bens materiais, que são recuperáveis. n