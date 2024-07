Eleições, O POVO e o Projeto Comprova

Com o avanço das chamadas "fake news", agora turbinadas pela inteligência artificial, torna-se cada vez mais difícil para o público separar a informação falsa da verdadeira. Essa situação aumenta a responsabilidade dos meios de comunicação profissionais — impressos ou nativos digitais —, que reúnem em suas redações equipes de jornalistas profissionais, treinados para verificar a procedência e checar cada informação, antes de divulgá-la. Assim, quando o leitor, ouvinte ou espectador folheia o jornal, liga o rádio, ou abre a tela do computador ou do telefone, para se informar, ele sabe que está recebendo uma notícia, que por definição é verdadeira, de uma fonte confiável.

Mas não basta oferecer informações qualificadas, é preciso também confrontar os conteúdos fraudulentos que circulam nas redes sociais. Essa é uma das tarefas do Projeto Comprova, que começou esta semana a monitorar e verificar conteúdos de desinformação, relacionados às eleições municipais de 2024. Editores e repórteres dos veículos de comunicação participantes reuniram-se em São Paulo, no ComprovaDay, com patrocínio master do Google, para debater o assunto. O Comprova reúne 42 meios de comunicação de todo País, entre eles O POVO, e mais Folha de S.Paulo, Estadão, SBT, Band, CNN Brasil, AFP Checamos, Nexo Jornal, entre outros.

Pesquisa do Instituto Locomotiva detectou que oito em cada dez brasileiros admitiram ter acreditado em conteúdos falsos. Entre as mentiras, nas quais os entrevistados acreditaram, constam a venda de produtos, informações falsas sobre vacinação, supostos escândalos envolvendo políticos e falsidades relacionadas à economia. O estudo foi divulgado em abril, pela Agência Brasil.

Essa enxurrada de informações fraudulentas circula 24 horas por dia nas redes sociais. Normalmente são escritas de forma a emular uma notícia, com o propósito de enganar o leitor. Como se pode observar, será necessário esforço hercúleo para checar a quantidade industrial de mentiras que devem ser despejadas a cada segundo nas diversas plataformas virtuais durante o processo eleitoral.

Foi no contexto da expansão desmedida das fakenews, que se formou uma reação para confrontar as fraudes informativas, com a criação de agências de checagem, em vários países. No Brasil existem pelo menos dez dessas organizações, sendo o Projeto Comprova uma das mais importantes.

O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos, liderada pela Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos (Abraji), conforme explica o site da entidade. Seu objetivo é "descobrir, investigar e desmascarar conteúdos suspeitos sobre políticas públicas, eleições, saúde e mudanças climáticas, compartilhados nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens". Mãos à obra, portanto, pois a matéria prima será abundante. n