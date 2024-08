As novas diretrizes na área da segurança pública

Em entrevista ao programa Debates do Povo, na rádio O POVO CBN, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, apresentou as novas diretrizes que vão orientar as atividades da pasta. O secretário foi empossado há dois meses, depois que uma crise na área de segurança levou seu antecessor a deixar o cargo.

Quando o novo secretário assumiu, o governador Elmano de Freitas (PT) listou uma série de providências que seriam tomadas para alcançar a redução dos índices de criminalidade, mas sem detalhar quais seriam as ações, o que fez agora Roberto Sá. A previsão é que o projeto seja implementado em dois anos, podendo ser prorrogado por mais um período de igual tempo. Somente o fato de estabelecer um planejamento ao longo de determinado tempo, é um aspecto positivo, pois foge das soluções fáceis, e inócuas, geralmente adotadas em casos assim.

O programa, segundo informações do secretário, levará em conta desde o mapeamento dos locais com maior incidência de crimes, até o cuidado com a saúde mental dos agentes de segurança. Sá reconhece que a taxa de criminalidade no Ceará é alta, atribuindo grande parte dos homicídios às facções criminosas, que terão atenção especial no plano.

Para promover as ações de forma coordenada, o governo criou o Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi). O comitê reúne representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário, e dos órgãos de segurança pública, que discutirão as ações conjuntas a serem implementadas.

Roberto Sá assegurou ainda que, até o fim deste ano, será estabelecido um novo sistema de metas de redução de criminalidade. Segundo disse, a SSPDS buscará uma meta "desafiadora, porém não impossível". Esse tipo de programa costuma funcionar, se aplicado corretamente, e com a adesão de todos os setores da área de segurança pública. Mas é de se lembrar que o modelo já foi experimentado no Ceará, no segundo governo de Cid Gomes (PSB), depois abandonado.

Outro aspecto a ser destacado é a incorporação ao projeto de organizações criadas em instituições públicas de ensino superior para estudar o fenômeno. É o caso do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará (LEV-UFC), do Laboratório de Conflitualidade e Violência (Covio) e do Laboratório de Direitos Humanos, Cidadania e Ética (Labvida), ambos da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Foi também realizado acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), uma das mais respeitadas entidades que atuam nessa área no Brasil.

As medidas, que começam a ser implementadas, mostram que o governo do Estado está na direção correta, entendendo a segurança pública como um setor complexo, que precisa de medidas persistentes, de curto, médio e longo prazos para que a criminalidade seja enfrentada de maneira eficaz.

Se tudo correr da maneira prevista, essa poderá ser a marca do governo Elmano de Freitas. n