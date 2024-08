Respeito ao eleitor

Como o prazo para convenções partidárias encerradas ontem, definiram-se todos os candidatos que disputarão o mandato de prefeito de Fortaleza para o próximo quadriênio, a partir de 2025. São nove candidatos registrados: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Chico Malta (PCB), Eduardo Girão (Novo), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT), Técio Nunes (Psol) e Zé Batista (PSTU).

Segundo pesquisa do Datafolha, divulgada no início do mês de julho, os candidatos mais competitivos são Wagner, José Sarto, André Fernandes e Evandro Leitão, mas sem esquecer que a conjuntura política está em constante mudança. Mas esse quadro também fica evidente no comportamento dos disputantes, cujas críticas e acusações são mais fortes entre esse quarteto, como se pôde observar na pré-campanha e nas convenções. Quanto à forma que a campanha vai se desenvolver, o discurso generalizado entre os candidatos é que estão abertos ao "diálogo" e a uma campanha "propositiva". Mas até agora prevalecem as hostilidades.

Neste fim de semana duas convenções foram realizadas, a de Evandro Leitão e do Capitão Wagner. O candidato do PL fez apelos à concórdia e disse "respeitar" as candidaturas adversárias. Ao mesmo tempo cutucou o PT, comentando uma decisão interna do partido que, supostamente, "atropelou" a pretensão "legítima" da ex-prefeita Luiziane Lins de sair como candidata petista ao Paço Municipal.

Na cerimônia que oficializou a candidatura de Evandro Leitão, ele disse que Fortaleza está "suja", "imunda" e "mal iluminada", em referência à suposta má administração de Sarto. Ele e Sarto também já se estranharam pelas redes sociais.

Antes, já haviam ocorrido as convenções que confirmaram André Fernandes e José Sarto. Fernandes, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, evitou responder a críticas diretas de adversários, garantindo que não entraria em "briga pessoal". Apresentando-se como candidato da "renovação", afirmou que não faria "acordo por trás dos panos", pondo seus concorrentes sob suspeita.

Até agora, Sarto é o candidato que se apresenta com mais contundência nas acusações contra os seus concorrentes. Na convenção que ratificou seu nome, atacou a Evandro, chamando-o de "covarde"; disse que Wagner era o "capitão dos motins", e a Fernandes reservou o título de "filhote de Bolsonaro".

Agora, com as chapas oficialmente formadas, observa-se haver ambiguidade quanto à forma de condução das campanhas; se vai prevalecer a apresentação de projetos de cada candidato ou se a tática do ataque ganhará destaque. Um determinado nível de confronto é natural em disputas políticas, mas o que se espera é que os embates se deem em torno das propostas para resolver os problemas da cidade, que são muitos. Agir dessa forma é demonstrar respeito ao eleitor. n