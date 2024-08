Editorial: O POVO celebra a Caravana UFC 70 Anos

Este domingo, 11, representa um marco para a história da Universidade Federal do Ceará. Neste ano de 2024, a primeira instituição universitária do Estado, que chega a sete décadas, lança uma iniciativa que movimentará o Ceará todo. A Caravana UFC 70 Anos parte em duas trupes para uma experiência em mais de 60 cidades, percorrendo cerca de três mil quilômetros e passando pelo litoral, pelas serras e pelo sertão. É uma ação grandiosa que tem a parceria do Grupo O POVO e da Fundação Demócrito Rocha (FDR).

Os dois ônibus que levarão as equipes partirão da Reitoria da UFC. As viagens, que seguirão até o fim do mês de setembro, contemplarão uma série de atividades e eventos abertos à população, com produção de conteúdo de jornalismo multimídia. Mesmo nas cidades que não têm campus da Universidade, a ideia é deixar um legado concreto para educação, a saúde, as engenharias, as ciências e tecnologias, as artes e a filosofia, como enfatiza o professor Custódio Almeida, reitor da UFC.

Chamadas de Trupe Atlântica e Trupe Sertão, as rotas terão um roteiro pensado especialmente para as comunidades. Mostrar a presença da Universidade nos municípios, percorrer as regiões de onde partiram muitos de seus egressos e celebrar a expansão da educação universitária são alguns dos muitos motivos para celebrar a Caravana UFC 70 Anos.

O POVO e a Fundação Demócrito Rocha apoiam a iniciativa porque leem na ação a força da trajetória de uma Universidade que mostra sua potência como agente indispensável do desenvolvimento cearense. Além dos campi, dos mais de 100 cursos e de uma comunidade formada por milhares de professores, servidores e estudantes, os números se multiplicam na forma de um saber com sotaque próprio que se pulveriza para todos os segmentos do nosso cotidiano.

É originária de seus bancos e de suas salas de aula grande parte da inteligência que anima o Ceará e que nos faz andar para frente, apesar das dificuldades e privações. Há exemplos espalhados mundo afora de gente que a UFC lapidou e que hoje brilha na área que abraçou, em todos os campos de conhecimento.

É uma escola de vida que permitiu futuro a tantos que por lá passaram, graças à dedicação de professores e servidores, aos quais devem ser rendidas todas as homenagens. É preciso reconhecer cada professor e cada servidor das várias áreas da UFC como peças fundamentais da engrenagem que faz funcionar uma instituição que comemora os 70 anos com todo o vigor e ainda com muito a oferecer ao Ceará e aos cearenses.

Os números que falam a favor da UFC e quantificam sua história de sucesso também atestam o momento de pleno frescor do Grupo de Comunicação O POVO. Nossa marca noticiosa, que é chancela de informação confiável há 96 anos, nunca se fez tão forte e tão presente. O que escrevemos, interpretamos e analisamos destina-se a um público final que só se expande e que hoje é contado em milhões de pessoas.

É por isso que O POVO, a FDR e a UFC estão juntos em mais uma brilhante e exitosa iniciativa, em prol sempre dos interesses do Estado.