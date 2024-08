O tempo dos debates no Cariri

O Grupo de Comunicação O POVO inicia hoje, através da rádio O POVO CBN Cariri, programação de debates com os candidatos às prefeituras de Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte, três municípios de grande influência para a realidade política do Ceará. Disputas que, certamente, são acompanhadas com atenção e que envolvem algumas das nossas principais forças organizadas, em grupos, em alianças ou em partidos.

O debate, quando bem organizado, estabelecido em cima de regras claras, possíveis de cumprir, funciona como instrumento importante de ajuda ao eleitor para o momento decisivo na escolha do candidato que mereça seu voto. Tudo foi pensado de maneira a priorizar o que merece prioridade, mas, ao mesmo tempo, preocupando-se em estabelecer normas que garantam fluidez e permitam uma discussão franca, mesmo que eventualmente tensa, entre pessoas que representam visões diferentes de mundo, de política e de gestão pública.

Todos os cuidados estão observados, na perspectiva do que está exposto logo acima, e prometemos, a partir do que está acertado com as equipes dos candidatos, uma discussão centrada nos problemas que afligem os moradores de Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte. Aquilo que diz respeito ao dia a dia real das pessoas e que desafia gestores (os que tentam permanecer nos cargos) e os candidatos em geral a apresentarem soluções em relação a mandatos que começam em 1º de janeiro de 2025.

No contexto de uma cobertura que mantém um foco especial nestes municípios, através da rádio O POVO CBN Cariri, o Grupo abre espaço para que Guilherme Saraiva (PT) e Antonio Neto (PSDB), em Barbalha, hoje, terça-feira; André Barreto (PT), Doutor Aloísio (União Brasil) e Lucas Brasil (PSDB), no Crato, amanhã, quarta; Gledson Bezerra (Podemos) e Fernando Santana (PT), em Juazeiro do Norte, na quinta; apresentem suas propostas e coloquem as dos adversários sob análise, a partir de suas críticas.

Uma oportunidade, chancelada por uma marca de forte tradição jornalística, para uma discussão de alto nível cujo interesse principal, repita-se, é ajudar o eleitor e a eleitora, especialmente quem ainda avalia o cenário para fazer sua escolha quanto à decisão de vida a ser tomada em 6 de outubro.

É sempre importante conhecer os candidatos e observá-los em condição de desconforto, submetidos à pressão de cobranças e críticas feitas diretamente pelos adversários. Sem edição, sem efeito de marketing e sem chances de uma assessoria eficiente dispor de tempo e espaço para ajustar erros eventuais cometidos, ou expostos, diante do ambiente incontrolável do "ao vivo". É o que prometemos para os próximos três dias nos municípios envolvidos por essa etapa especial da cobertura do processo eleitoral de 2024 no Cariri. n