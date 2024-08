A força do social no mundo das empresas

Uma realidade nova que há no mundo, com a qual nos identificamos, determina que a busca do lucro não pode mais ser o objetivo único de um negócio empresarial. Existem outras metas colocadas por uma conjuntura moderna que impõe um vínculo com o contexto local que antes era observada apenas dentro de estratégias de marketing, aquelas que colocam os aspectos comerciais sempre à frente. Ainda bem, este quadro mudou nos dias atuais.

O predominante, hoje, é que um resultado financeiro positivo faça mais sentido quando atrelado a um vínculo social da empresa com o seu entorno e a realidade à qual está integrada. Geograficamente falando, de início. É o dever moral de fazer o bem ao próximo que potencializa de verdade as ações, o que representa um avanço experimentado pela sociedade, aliás, merecedor de destaque maior do que tem recebido.

O POVO, absolutamente envolvido com o conceito que abraça nas suas políticas internas, tem colocado suas plataformas à disposição do debate para que a prática se espalhe e ganhe evidência. Aliás, a nossa consciência em relação a isso veio ainda antes de se estabelecer a ideia num plano geral, o que faz com que comemoremos de maneira até mais enfática a melhoria qualitativa observada na aplicação desses conceitos

econômicos modernos.

Há um ecossistema de empreendedorismo de impacto para o qual precisam estar voltados os recursos de ação social mobilizados no esforço evidente que se observa de transformação da realidade. Apesar do reconhecimento de avanços inegáveis, muito precisa ainda ser feito para que se tenha algo próximo do ideal, de acordo com advertência oportuna que tem sido feita por especialistas.

É importante fugir à armadilha dos modismos ou, como já ressaltado, evitar que uma empresa adote o caminho atrás de somente obter benefícios que não se traduzem nos ganhos esperados para o conjunto da coletividade com a qual as empresas interagem. O importante da nova compreensão que há é de que o lucro e a atenção com o social não se excluem dentro de uma lógica empresarial de busca pela eficiência.

Há variadas experiências acontecendo, no Ceará, no Brasil e no mundo, que valem a pena serem conhecidas para, pelo menos, servirem de exemplos e inspiração. Bons exemplos e inspiração útil sobre o que precisa ser feito para que a atividade empresarial, vital a uma economia saudável dentro de seus preceitos básicos, inclua entre seus objetivos contribuir, de maneira orgânica, para transformar uma realidade social. Já não bastam os balanços positivos e os resultados numéricos favoráveis, o sucesso de um negócio também se mede hoje pela possibilidade que é oferecida de mudar a vida das pessoas. n