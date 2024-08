A cidade recupera a ponte dos ingleses

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-08-2024: Ponte dos Ingleses terminando a obra para ser entregue no sabado dia 24. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

É uma conquista da cidade de Fortaleza a reabertura ao público da Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, prevista para acontecer às 16 horas deste domingo, dia 25. A importância histórica do equipamento e sua relevância para o setor turístico e a para a economia, portanto, como um dos nossos pontos de visitação mais procurados na orla, a par de sua beleza e da contemplação que possibilita, já simboliza, por si, a força do que está previsto para acontecer.

Claro que existem questões outras a considerar, inclusive pelo fato de o injustificável tempo de interdição da obra, privando a cidade de um dos seus atrativos mais celebrados por longos seis anos, ser um pouco resultado da falta de diálogo entre instâncias do poder público. Até determinado momento havia consenso de que a restauração era responsabilidade do governo do Estado, um impasse se estabeleceu mais por circunstâncias políticas do que em razão de outros fatores e, enfim, a prefeitura assumiu o compromisso de realizar o trabalho, chegando-se agora ao esperado momento em que o equipamento, devidamente recuperado, é finalmente devolvido aos comerciantes da área, aos moradores de Fortaleza em geral e a quem nos visita.

Parece difícil entender, portanto, há dificuldade também para explicar, que uma atração de tal porte para uma cidade que tenta se fazer turística permaneça fechada à visitação durante tanto tempo. Ainda mais diante da constatação de que parte do problema está relacionada a meros desentendimentos políticos entre adversários que antes eram aliados, até nem é a falta de recursos para as reformas que exatamente consegue justificá-lo.

A Ponte dos Ingleses é uma construção iniciada em 1920 com a proposta de servir como ponto de embarque e desembarque das pessoas e mercadorias. Como solução para um problema registrado à época com a Ponte Metálica, principal "porto" de Fortaleza de então, que se apresentava em péssimo estado e estava sendo reconstruída. O nome é uma referência aos projetistas da obra, desenhada por engenheiros da empresa de origem inglesa Nastor Griffts.

A administração municipal cumpre uma obrigação, tanto quanto era antes do governo do Estado - que falhou -, ao recuperar e disponibilizar para comunidade, moradores e visitantes, um dos equipamentos fundamentais à rotina de uma das áreas mais belas e festejadas de Fortaleza. Espera-se que em outras situações nas quais o interesse público esteja em discussão as instâncias de poder consigam um diálogo mais fluido para que a conta de um desacordo político não acabe sendo paga, a um custo tão alto, pelo cidadão-contribuinte. n