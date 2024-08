Debate: instrumento de confronto democrático

Foram duas semanas de discussão de ideias, de debates esquentados pelos ânimos dos candidatos e de apresentação dos perfis de quem pretende governar algumas das principais cidades do Estado. O Grupo de Comunicação O POVO promoveu, neste mês, seis debates com prefeituráveis do Ceará.

Mais do que a mera exposição das ideias, os debates expõem a capacidade que o candidato tem de responder imediatamente à pergunta do adversário, de mostrar o conhecimento do postulante à Prefeitura e de promover o confronto das propostas. Diferentemente de uma propaganda eleitoral, em que o candidato apresenta tão somente o que é interessante a ele, no debate é possível analisar a reação ao ser provocado e a habilidade que ele tem de reagir com prudência e habilidade ao que foi questionado. É isso o que foi proposto.

Em uma semana, o público acompanhou as conversas com os candidatos às prefeituras de Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte, nos dias 20, 21 e 22 de agosto, respectivamente. Os encontros ocorreram em Juazeiro do Norte e tiveram o jornalista Luciano Cesário como mediador.

Na semana seguinte, nos dias 27, 28 e 29 de agosto, foram realizados os debates com os candidatos às prefeituras de Fortaleza, Caucaia e Eusébio, respectivamente. Os encontros ocorreram na sede da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), no bairro Guararapes, em Fortaleza. O jornalista Ítalo Coriolano foi o mediador.

É importante mencionar que, dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza, foram convidados para participar dos debates do O POVO aqueles de partidos, de federações ou de coligações com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, conforme prevê o art.46 da Lei 9.504/1997 e o § 1º do art. 44 da Resolução n. 23.671/21 do Tribunal Superior Eleitoral. Foram convidados os que alcançaram esse número até o dia 20 de julho.

A campanha eleitoral começou há pouco. Neste início, é importante que o eleitor observe e avalie com sabedoria se o candidato que a ele interessa demonstra bons argumentos, expõe propostas exequíveis e é capaz de responder com competência. Isso diz muito de quem quer governar uma cidade. A propaganda eleitoral é uma importante ferramenta. O debate, no entanto, pelo formato mais direcionado e com viés de confronto respeitoso, é um instrumento relevante da democracia em sua forma mais plena. Espera-se que as discussões promovidas pelo O POVO tenham ajudado o eleitor a ponderar sua decisão e a refletir acerca do voto que terá de escolher no próximo dia 6 de outubro. n