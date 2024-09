O debate sobre a regulamentação do jogo

A operação policial realizada nos últimos dias que levou à prisão de várias pessoas suspeitas de ligação com práticas criminosas que nascem dos jogos eletrônicos ilegais, algumas delas de grande peso no mundo milionário da influência digital, abre espaço para uma discussão que o País precisa fazer: as consequências da regulamentação da prática. Será um grande erro olhar apenas para os aspectos econômicos, na perspectiva de irrigar os cofres públicos com esses recursos, parte dos quais hoje utilizados em atividades de branqueamento financeiro como expõe o episódio sob investigação.

Anuncia-se que apenas nesse caso que levou à cadeia a influenciadora Deolane Bezerra, além de outros 18 acusados de envolvimento com os jogos ilegais, houve bloqueio de bens no valor aproximado de R$ 2 bilhões, entre carros, imóveis, embarcações e aeronaves, todos colocados na categoria luxo. Algo de um tamanho que justifica a mobilização de 170 policiais de quatro estados (Pernambuco, São Paulo, Paraná e Goiás), mas, insistimos, que exige uma discussão mais profunda acerca da questão e, principalmente, dos seus efeitos.

Governo e Congresso precisam olhar a questão pelo viés social com a mesma atenção que estão dando ao aspecto econômico e financeiro, por mais que este se demonstre relevante pelo próprio valor apontado nesta operação isolada de combate aos malfeitos que cercam a atividade de jogos eletrônicos no País, comandada pela polícia de Pernambuco, onde as investigações acontecem.

Especialistas falam num quadro de autêntica epidemia que precisa estar considerado na discussão, inclusive para se entender que os custos esperados podem neutralizar, havendo certeza de que minimizarão, os eventuais ganhos para o caixa público ocasionados pelo recolhimento de tributos em cima de uma atividade que hoje acontece ainda sem regras claras estabelecidas para lhe impor limites. Os efeitos sobre a saúde mental das pessoas têm sido alarmantes, conforme estudos mais atualizados.

As facilidades tecnológicas e a propaganda massiva de cassinos online, apostas esportivas e loterias ameaçam transformar o que seria um entretenimento em armadilha perigosa, sendo que a maioria desconhece a gravidade do vício em jogos e, por isso, ignora suas consequências que, em muitas situações, são devastadoras.

Enfim, a operação "Integration" mostrou que as autoridades se encontram diante de um grande desafio, especialmente pela força econômica atual da atividade. No entanto, a solução pela legalização deve vir apenas se combinada a um esforço do governo que precisará envolver várias áreas além da Fazenda, especialmente o Ministério da Saúde, para entender o preço que estamos dispostos a pagar por uma mudança que traz problemas sociais muito evidentes junto com o dinheiro que carreia em volume expressivo. n