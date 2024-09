Um importante capítulo para o ITA no Ceará

Mais um importante passo concreto foi dado nesta semana para a instalação da unidade cearense do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). O anúncio de prazo para conclusão da obra e a explicação de que as turmas dos dois primeiros anos irão estudar em São Paulo são iniciativas relevantes para a consolidação do novo campus do Instituto em Fortaleza. É algo a ser celebrado para a educação, principalmente quando se fala em âmbito cearense.

Conforme fora anunciado, as aulas das primeiras turmas do ITA no Ceará devem começar em 2025. A seleção para o ingresso no Instituto deve acontecer ainda neste ano de 2024. As provas de conhecimento geral serão aplicadas no dia 13 de outubro em 25 cidades do País, e as provas de conhecimentos específicos serão aplicadas de 5 a 8 de novembro.

É válido lembrar que o ITA Ceará terá os cursos de Engenharia de Energias Renováveis, Engenharia de Sistema e Bioengenharia. A previsão é de que sejam disponibilidades 25 vagas para cada curso.

Esses e outros dados foram divulgados durante assinatura da ordem de serviço para a primeira etapa das obras de implantação do campus no Estado, que ocorreu na na tarde da última quinta-feira, 19. O Governo Federal investirá R$ 180 milhões nas obras do novo campus, que será localizado na Base Aérea de Fortaleza, no bairro Aeroporto. Serão destinados R$ 71 milhões para a construção de um bloco voltado a cursos de Engenharia e de um bloco de alojamento nesta primeira fase de obras.

A instalação da unidade no Ceará é uma conquista a ser celebrada de uma obra que trará transformações para o Estado, já tão marcado nacionalmente em termos de excelência na educação. Além disso, há uma expectativa de que a pesquisa também seja incentivada com a integração dos estudantes em cursos de tendências bastante promissoras, que estimulam o estudo de ciência e inovação e o desenvolvimento da tecnologia, além de serem fundamentais para o futuro sustentável.

Com a maioria das oportunidades muitas vezes monopolizadas pela região centro-sul do País, é motivo de orgulho para o Estado abrigar a segunda unidade do País - a primeira é sediada na cidade de São José dos Campos (SP). O projeto estratégico deve transformar o Ceará em um dos polos nacionais de inovação e educação de alto nível, fortalecendo o ensino superior voltado para o desenvolvimento de novas tecnologias e a formação de novos profissionais.

É uma aposta grandiosa que o Ceará, com todo o mérito, abraça e celebra. n