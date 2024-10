Obrigado, dom Adelio!

O Ceará se despede de um dos religiosos mais atuantes e queridos pelo Estado. Dom Adelio Giuseppe Tomasin, bispo emérito da Diocese de Quixadá, morreu aos 94 anos nessa segunda-feira, 30 de setembro. Após enfrentar muitos problemas de saúde, o bispo italiano não resistiu e faleceu depois de dias internado no Hospital e Maternidade Jesus, Maria e José - a propósito, uma das benfeitorias que ajudou a criar.

Considerado um revolucionário no município de Quixadá, no Sertão Central, foi ele o responsável também por outras grandes obras na região, como o Santuário Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, a Rádio Cultura de Quixadá, a Escola Rainha da Paz e o Remanso da Paz. Conta-se que, para a construção do Santuário Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, ele teria - ele mesmo - aberto caminho a facão até a localização do espaço, iniciando daí a abertura da estrada em 1988. Também são dele as iniciativas pela criação de três instituições de ensino superior, responsáveis pela formação de incontáveis profissionais, que são a antiga Faculdade Católica Rainha do Sertão (hoje UniCatólica - Centro Universitário Católica de Quixadá), a Faculdade Cisne e, mais recentemente, a Faculdade Dom Adelio Tomasin (Fadat). Parte dele, portanto, a ideia de transformação de Quixadá em uma cidade universitária.

Dom Adelio deixa um legado de serviço à Igreja, mas também de dedicação ao povo que muito o acolheu. Ao longo de seu ministério, o religioso contribuiu enormemente para o desenvolvimento do Sertão Central, dedicando-se a obras que se tornariam grandes realizações para a região e benfeitorias notáveis para usufruto da população.

Idealizador de importantes instituições consideradas referências para a região, o bispo marca seu nome como um homem incansável no trabalho e acolhedor no carisma. Há um legado espiritual irrefutável de pastoreio e, além disso, existe um legado social incomparável de empenho e trabalho social.

Dom Adelio administrou a Diocese de Quixadá de 1988 a 2007. Foi nomeado bispo pelo papa João Paulo II em 16 de março de 1988 e ordenado em 26 de março de 1988. Tomou posse em 29 de maio de 1988, na Solenidade da Santíssima Trindade. Quando completou 75 anos de idade, conforme prevê o Código de Direito Canônico, dom Adelio enviou sua carta de renúncia, que foi aceita pelo papa Bento XVI, em 3 de janeiro de 2007.

O religioso Adelio Giuseppe Tomasin nasceu em Montegaldella, na Itália, em 27 de abril de 1930. Cursou Filosofia no Seminário Maior de Verona e concluiu o curso de Teologia no Seminário Arquidiocesano de Ferrara, sendo ordenado sacerdote em 26 de março de 1955, quando assumiu a reitoria da Casa de Formação de Roncá, província de Verona.

A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nota de pesar assim como o Governo do Estado e tantas outras instituições em variadas instâncias. A Prefeitura de Quixadá decretou luto oficial de três dias.

Faz-se dever da sociedade cearense apontar o reconhecimento ao bispo emérito que soube pastorear com sabedoria um rebanho marcado por várias gerações. Seu exemplo de dedicação ao serviço, de zelo com a comunidade e de compromisso pastoral é lembrado como indelével por todo um povo. As contribuições materiais, mais visíveis e palpáveis, estão à vista como prova de sua ajuda empreendedora ao crescimento da região. No entanto, e sobretudo, sua vida doada ao cuidado paterno, assistindo os mais pobres e prezando pela inclusão social, é um sinal de sua caminhada inspiradora de compaixão, justiça e caridade.

Obrigado, dom Adelio! Descanse em paz!