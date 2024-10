O selo ESG e a Fiec

Quatro empresas, de diferentes setores da economia, receberão hoje, em cerimônia na sede da Federação das Indústrias do Ceará, o Selo ESG-Fiec. A Arca Plast, Carnaúba do Brasil, Cinco Quinas Pães & Doces e Duggê Sorvetes serão distinguidas pelas suas boas práticas ambientais e de governança. Os procedimentos implementados pelas empresas, que concorrem ao Selo ESG, são auditados pela organização internacional Bureau Veritas, que realiza a verificação em vários países do mundo.

Portanto, a distinção ora entregue pela Fiec a empresas cearenses tem a mesma importância atribuída ao selo nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia. A Fiec foi a primeira associação empresarial brasileira a implementar essa certificação internacional, contribuindo para incentivar a sustentabilidade, em par com as melhores práticas globais. Desde que começou o programa, em 2022, já foram certificadas 19 empresas com o selo ESG-Fiec.

Segundo o "Panorama ESG 2024", apresentado pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham), cerca de 70% das empresas brasileiras adotam práticas de ESG. Destacam-se entre essas companhias a Natura, Boticário, Ambev e Ypê, entre outras. No mundo, adotam os procedimentos companhias como a Unilever, Google e Siemens.

A sigla ESG vem das palavras, em inglês, Environmental (meio ambiente), Social (social) and Governance (governança). Esses são pilares para incentivar as empresas a adotarem a sustentabilidade e práticas éticas e transparentes em seus negócios. Quanto mais empresas aderirem à ESG, maiores serão os benefícios para o meio ambiente e a sociedade. Ao mesmo tempo, as empresas também colhem benefícios. É crescente a preocupação da sociedade com a sustentabilidade, assim, aderir à ESG gera valor simbólico e prático aos negócios, pois garantem a sua continuidade em um ambiente mais saudável.

Como anota o Sebrae em seu portal, a sigla ESG "mostra que é viável fazer negócios promovendo impacto positivo na sociedade e nos ecossistemas". Ou seja, "promover transformação e mudanças construtivas na cadeia produtiva". Para a entidade, "os ganhos não são apenas em imagem e em fortalecimento da marca, mas em longevidade da empresa, em prosperidade e no bem-estar dos colaboradores". Ainda segundo o Sebrae, "empresas que investem em boas práticas ESG facilitam o caminho para atrair investimentos, fidelizar clientes e reduzir custos de operação".

Como se pode observar, adotar o ESG é um jogo de ganha-ganha, no qual as empresas se comprometem com o meio ambiente e com as boas práticas de governança, o que lhes rende imagem positiva e um negócio mais sólido. Ao mesmo tempo, contemplam toda a sociedade, ao respeitar esses três pilares: Environmental, Social and Governance, como fazem a Fiec e todas as empresas que firmam esse compromisso solidário, de investir no futuro do planeta. n