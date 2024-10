Dia dos professores e das professoras

O País que devemos idealizar, para além dos pensamentos políticos e ideológicos que nos dividem hoje pelo ódio, em muitos casos, olharia a data de 15 de outubro com uma perspectiva diferente. Seria uma oportunidade de agradecimento àqueles profissionais que moldam uma sociedade, a partir da infância, atuando pela formação pedagógica e de caráter dos seus cidadãos. Falamos dos professores e professoras, claro, a quem dedicamos o dia como gesto de reverência e justiça.

Poderia ser um momento de pura comemoração, não fosse a dura realidade à qual acabam submetidos num cotidiano de enfrentamento de dificuldades as mais diversas. Falta ao Brasil, e isso não tem a ver com governo "x" ou "y", partido "a" ou "b", uma política de Estado para área de educação que realmente insira entre suas prioridades objetivas os (e as) profissionais que lidam diretamente com as nossas crianças, os nossos jovens e os adultos em geral que frequentam as salas de aulas de milhares de escolas espalhadas pelo País. No ensino público ou particular, indistintamente.

Há um problema que começa nos salários, em geral baixos e insuficientes para garantir a sustentação de uma família, fator que, claro, impacta na qualidade do serviço que é prestado. Ninguém com dificuldade de sobrevivência, ou que precise de jornadas insanas de trabalho para garantir uma renda que permita dignidade mínima, a si próprio e à família, terá tranquilidade suficiente para cumprir a missão insubstituível de, através de seu labor, funcionar como instrumento fundante da base formadora da sociedade.

A data é celebrativa, faz justiça a quem merece e precisa ser observada no seu espaço de reconhecimento, inclusive considerando que os desafios que a realidade impõe, os antigos e os modernos, não têm sido suficientes para reduzir o compromisso de quem é movido pela vocação. Como o são nossos professores e nossas professoras, gente que coloca acima de qualquer coisa a missão formadora, independente do mau tratamento que em geral lhes é conferido. A aplicação de técnicas e possibilidades novas é bem vinda, sempre. A tecnologia traz com ela possibilidades que precisam ser absorvidas, desde que nunca se perca de vista o valor que tem a relação entre as pessoas como forma de transmitir conhecimento.

A homenagem é uma referência ao decreto imperial de 15 de outubro de 1827 que criou o Ensino Elementar no Brasil e serve, de quando foi instituída oficialmente em 1963 até os dias de hoje, para uma reflexão necessária acerca da importância do professor. Mais do que apenas uma profissão, quem abraça a tarefa de educar precisa ter consciência de que está diante de uma missão. Um compromisso que a data de hoje renova, com todo o simbolismo que carrega. n