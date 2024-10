Outubro Rosa: prevenção contra o câncer de mama

Com a chegada do décimo mês do ano, a campanha Outubro Rosa volta às mídias. É importante que, durante este mês principalmente, as ações acerca da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama sejam incentivadas de modo que se combata cada vez mais cedo esse mal. No entanto, faz-se necessário lembrar que as iniciativas não podem nem devem ser restritas a este mês. É um período de maior conscientização, mas é uma preocupação que precisa perdurar pelos demais meses também.

Em outubro, é comum que os espaços públicos se enfeitem de rosa, que as instituições ofereçam exames a preços acessíveis, que os clubes de futebol lancem uniformes na cor rosa, que os números acerca do câncer de mama e da prevenção sejam atualizados, por exemplo. Ou seja, há um esforço para chamar atenção acerca da temática para que as mulheres façam os exames de prevenção ao tempo em que os homens também alertem às mulheres próximas.

Faz-se válido lembrar que o câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente em mulheres, após o câncer de pele, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Para o ano de 2024, no Brasil, foram estimados 73,6 mil novos casos, com um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. É sabido que é relativamente raro antes dos 35 anos, mas, acima dessa idade, a incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 17% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis.

Em relação ao câncer do colo do útero, também englobado neste Outubro Rosa pelo Ministério da Saúde, esse é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no mundo, depois do câncer de mama. Também é a principal causa de morte por câncer entre mulheres em muitos países. É o terceiro tumor mais incidente na população feminina com 17 mil novos casos por ano no triênio 2023-2025, correspondendo a uma taxa de incidência de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres, no Brasil.

Desse modo, a descoberta do câncer logo no início, por mais dolorida que seja, é um dos principais aliados no tratamento contra a doença e aumenta exponencialmente as chances de cura. Idas frequentes no médico, mamografia e autoexame das mamas são incentivados pela campanha a fim de que, uma vez a doença diagnosticada, possibilitem um tratamento favorável e bem-sucedido. Essa é uma luta na qual todos precisamos nos unir. n