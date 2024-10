Uma crítica à comunicação do governo Lula

A saúde do presidente da República, para além de nomes e partidos, é assunto de interesse do Estado. Portanto, o tema precisa ser tratado com o máximo de seriedade e transparência em qualquer momento da história do País, independente de polarizações ou outros fenômenos que terminam por determinar comportamentos nem sempre alinhados com aquilo que se define como interesse público.

Infelizmente, não é o que tem acontecido no episódio que envolve o atual ocupante do cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, vítima de um acidente doméstico na noite do último sábado na residência oficial e, por falta de um sistema eficiente de divulgação, desde então envolvido num mar de especulações, maldades e explorações políticas absolutamente injustificáveis. Qualquer que seja o ambiente político no qual se esteja inserido.

Haveria necessidade de uma comunicação oficial imediata acerca do que aconteceu, clara, confiável, esclarecedora. Tudo que não houve da parte da estrutura oficial do Palácio do Planalto que lida com a imprensa, deixando-se com o próprio hospital no qual ele foi atendido, através de uma nota, a responsabilidade de informar sobre o que aconteceu. Além disso, a população fica à mercê da apuração de jornalistas junto a fontes oficiais para ter algum detalhe do caso que, repita-se, envolve a figura pública mais importante do País pelo cargo que ocupa. Não é questão de gostar ou desgostar.

É ruim, claro, que uma situação preocupante de saúde de uma pessoa, em qualquer circunstância, acabe sendo motivo de exploração política vil. Sequer falo da crueldade das redes sociais, por onde circulam manifestações que fogem a qualquer sentido de solidariedade, atendendo razões ideológicas, na essência, e esquecendo que há um ser humano por trás daquela figura pública. O aspecto político, no sentido da disputa pelo poder, acaba chamando ainda mais atenção porque em outros momentos históricos havia um respeito mínimo entre adversários e um certo limite no alcance de críticas e ataques em situações que envolviam a saúde de um adversário. Já não há mais.

Olhando a questão na perspectiva de quem governa, hoje, é necessário cobrar que a informação chegue aos brasileiros e às brasileiras de maneira mais rápida, eficiente e confiável. Não há como justificar que mais de 48 horas depois da queda do presidente Lula ter acontecido, com seus efeitos públicos conhecidos - dentre eles o cancelamento de uma viagem à Rússia programada com longa antecedência -, não exista uma manifestação oficial clara acerca do que aconteceu. Questão de transparência, de respeito e, no limite, de travar com eficiência a disputa pelo que se convencionou chamar de "narrativa" na agenda do debate político do País. n