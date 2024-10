O voto e a construção coletiva da democracia

Neste domingo, 27/10, vão às urnas novamente eleitores de 15 capitais e de outras 36 grandes cidades, nas quais não foram definidos, no primeiro turno, os prefeitos que governarão a partir de 1º de janeiro de 2025. No Ceará, a capital Fortaleza e o município de Caucaia terão votação neste segundo turno. Em um processo que tende, naturalmente, a ser mais rápido na cabine do que o da primeira etapa, espera-se que seja um dia sem adversidades.

Fortaleza e Caucaia viveram tensões durante toda a campanha. Com lados bem polarizados - repetindo o que ocorreu nacionalmente há alguns anos -, os eleitores acompanharam disputas acirradas nos últimos dias. As pesquisas eleitorais referentes à campanha de Fortaleza mostram um cenário bem dividido, dentro da margem de erro, sem chances para especulações de vitória antecipada para qualquer dos lados. Vencerá, sobretudo, o direito democrático.

Em Fortaleza, os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) disputam a preferência do eleitorado. Em uma campanha permeada por tensão, com acusações constantes nas propagandas políticas e ataques durante os debates promovidos pelas instituições de comunicação, numa explícita demonstração da oposição direita versus esquerda, imagina-se que a diferença entre os dois seja mínima na apuração final.

Em Caucaia, na Região Metropolitana, Naumi Amorim (PSD) e Waldemir Catanho (PT) são os candidatos à Prefeitura da cidade que tem 375 mil habitantes e é considerada o segundo maior colégio eleitoral do Ceará, com 245.560 eleitores registrados. Naumi é ex-prefeito de Caucaia, enquanto Catanho tem o apoio do atual gestor, Vitor Valim (PSB).

É preciso, como tem sido feito, realçar a importância da participação de toda a sociedade nas eleições. Como eleitor, o cidadão tem o direito e o dever constitucional de manifestar na urna a sua preferência. Por isso, os órgãos responsáveis pela organização do pleito promovem um chamamento contínuo para que as pessoas votem - inclusive aquelas que têm voto facultativo, como as que têm entre 16 e 18 anos e as com mais de 70 anos. É um respeitoso exemplo de participação cidadã.

Todos têm papel fundamental na construção do processo democrático brasileiro ao decidir quem deve governar o seu município pelos próximos quatro anos. É direito se posicionar dentro da lei, respeitando os limites impostos pela Justiça Eleitoral. Assim, em nome desse propósito comum, deve-se incentivar que as pessoas compareçam aos seus locais de votação e exerçam o seu direito, evitando ausentar-se da eleição.

É louvável constatar que o Ceará foi o estado brasileiro com a menor taxa de abstenção durante o 1º turno das Eleições 2024 em todo o País. Segundo dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 985.577 eleitores registrados no Ceará não votaram, ou seja, 14,21% do total. A média nacional de abstenção foi de 21,68%. Rio de Janeiro (26,24%) e Rio Grande do Sul (31,51%) foram os estados com as maiores taxas de abstenção.

Além disso, Fortaleza obteve a menor taxa de abstenção entre as capitais brasileiras. Dos eleitores, 15,52% não votam, ou seja, 274.619 pessoas. Quando se compara com o pleito de 2020, com a taxa de 21,84%, vê-se que a abstenção caiu 6,32% na capital cearense.

São números que atestam o interesse e o engajamento da população no processo eleitoral. É essa construção coletiva de que a democracia precisa para se aperfeiçoar.

A todos, bom voto!