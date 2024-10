É preciso isolar a incivilidade da política

Inaceitável, sob qualquer ponto de vista, o comportamento do vereador Inspetor Alberto (PL) durante a campanha eleitoral, sem contar o passivo que já depõe contra ele, em casos de incitação ao ódio e à violência. Apoiador do candidato André Fernandes (PL), derrotado na disputa pelo Palácio do Bispo, Alberto ameaçou de morte Evandro Leitão (PT), que se elegeu prefeito, e praticou maus-tratos contra animais. Tudo gravado em vídeos, que percorreram as redes sociais.

O vereador do PL já havia cometido outros atos ameaçadores, como dar tiros em uma fotografia da presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2019. No vídeo, o vereador diz que a foto poderia ser de "qualquer pessoa", como se isso o isentasse de culpa ou das consequências legais por incitar a violência contra o presidente. A Justiça condenou-o a pagar multa de R$ 5 mil por danos morais, o que saiu barato para o infrator. Tanto é que voltou a delinquir.

A ameaça de morte contra Evandro foi feita em um ato da campanha de Fernandes, da qual o candidato não participava. O vereador xingou e advertiu o adversário com "prepara o teu caixão".

O deputado federal André Fernandes disse não ter responsabilidade sobre os atos de seu correligionário. No entanto, Alberto é um de seus mais próximos colaboradores e um dos maiores entusiastas de sua campanha.

Mas não parou por aí. Em outro vídeo, Alberto aparece arrastando, com violência, um porco pelas orelhas, xingando: "Você vai para a panela (...), leitão, seu desgraçado, você vai para a panela dia 27 (referência à data de votação do segundo turno eleitoral). Me aguarde, você vai me ver aí. Vou comer você bem assadinho".

Esses dois vídeos, por si sós, são provas de pelo menos dois crimes: ameaça e maus-tratos contra animais, inscritos no Código Penal e na Lei de Crimes Ambientais, respectivamente. Para ambos os casos, são previstas penas de detenção e multa.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-CE) denunciou Alberto por maus-tratos a animais na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e no Ministério Público do Ceará. O Conselho também deu entrada no Tribunal Regional Eleitoral com um pedido de cassação de seu mandato. A Polícia Civil entendeu a atitude do vereador como ameaça à vida de Evandro Leitão, abrindo investigação sobre o caso.

Em declaração, antes do encerramento das eleições, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), disse que se reunirá com o Inspetor Alberto e com a Mesa Diretora para definir as providências que serão tomadas em relação ao tema. Mas adiantou que considera "grave" a ameaça dirigida a Evandro Leitão, e assim o assunto deverá ser tratado, garantiu.

De fato, esse é um episódio que não pode terminar sem que o autor de ameaças e maus-tratos contra animais receba um corretivo rigoroso pelas atrocidades cometidas. É preciso isolar a incivilidade da política. n