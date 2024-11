A eleição na seccional cearense da OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil ocupa um espaço de destaque na vida de todos nós. Sua importância e nível de influência vai muito além do segmento profissional que mais diretamente representa nas suas atividades cotidianas e que, hoje, se mobiliza dentro do processo de eleição da nova diretoria da seccional cearense. De certa forma, uma disputa que diz respeito a toda a sociedade, vai muito além dos limites de interesse de uma categoria ou de uma classe laboral.

O que se pode recomendar aos milhares de advogados e advogadas aptos à participação no processo eleitoral de hoje, através do voto, é que façam uma escolha consciente dentre as duas opções registradas legalmente. Christiane Leitão como representante do atual grupo que comanda a OAB no Ceará e Fábio Timbó à frente de uma legítima mobilização dos que entendem necessária uma mudança de visão no comando da instituição.

Atual presidente, Erinaldo Dantas, encerra um período de seis anos no cargo, correspondente a dois mandatos, e tem a chance de deixar uma marca importante pelo exemplo democrático. Elegendo a sucessora que escolheu como candidata, é uma possibilidade, mas também cuidando para que um resultado de sentido contrário seja respeitado e compreendido na sua melhor expressão, como efeito da vontade da maioria.

Importante mesmo é que a sociedade precisa de uma OAB forte, independente de quem esteja a comandá-la, porque desde o surgimento dela, 94 anos atrás, a segurança jurídica e política do País há dependido de sua atuação firme e presente. Os sustos têm sido permanentes ao longo de nossa história e não há sinais de mudança no curto prazo, até pelo contrário. É uma história de defesa dos valores de Estado ainda mais antiga, que remonta aos tempos do Instituto dos Advogados do Brasil, que entre 1847 e 1930 cumpriu papel importante na luta de sempre que travamos pelo equilíbrio institucional.

Os tempos atuais estão marcados pela instabilidade e, por isso, parece ainda mais evidente a necessidade de ter-se a garantia de uma Ordem que represente a expressão de uma maioria de associados, sem a divisão desnecessária entre derrotados e vencedores. Concluída a votação, anunciado o resultado, será importante que a OAB volte a ser uma só, direcionando seu peso político ao papel que desenvolve de defesa da institucionalidade.

Por esse peso referencial, inclusive, espera-se que o processo se desenvolva ao longo do dia de hoje, entre 8h e 17h, em clima de normalidade absoluta e sem qualquer registro que arranhe sua integridade. É natural que sejam grupos que pensam diferente acerca do papel da OAB e quanto às suas prioridades, mas, acima disso, existe uma importância que vai além das disputas internas eventuais e que pede a união possível em torno das causas que de fato interessam ao brasileiro e à brasileira. n