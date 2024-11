O POVO CBN Cariri: 6 anos de bom jornalismo

Formada no Cariri, com uma programação predominantemente voltada para os interesses e os anseios da região, a Rádio O POVO CBN Cariri chega aos seis anos neste mês. Lançada em 20 de novembro de 2018, a rádio é focada em informações voltadas para questões exclusivas do extremo sul do Ceará, desde o trânsito local, passando por assuntos de economia, saúde, política e cultura. A partir do nome, que já apresenta a relevância da região em seu bojo, a O POVO CBN Cariri corrobora o sentimento de pertença atribuído aos moradores da região. Além disso, a marca é um compromisso do Grupo de Comunicação O POVO em reafirmar valores indissociáveis do Cariri, como a história, a cultura e a sociedade locais.

Faz-se importante ressaltar que a Rádio O POVO CBN Cariri é a primeira e única emissora all news do Interior do Estado. Assim, com uma programação exclusivamente voltada ao jornalismo, torna-se amplificadora para milhares de ouvintes da região por meio das ondas da 93,5 FM. O alcance dos fatos do Cariri e análises veiculadas é estendido a milhões de ouvintes na rede CBN, do Sistema Globo de Rádio.

A Rádio tem feito um notável trabalho histórico, ao reportar e analisar acontecimentos que marcaram e marcarão o Cariri. Um caso recente foi a atuação nas eleições municipais de 2024. A O POVO CBN Cariri foi o único veículo de comunicação da região a promover debates eleitorais entre os candidatos às prefeituras de Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte.

É válido destacar como a Rádio tem sido lembrada por sua identidade e personalidade desde o início. A partir de entrevistas com personalidades e demais profissionais da região, firma sua presença, enfatiza a população do Cariri e ressalta os valores próprios da terra. É também pensada e feita por gente do Cariri, que vive o local e que conhece os espaços da região. Isso é um dos diferenciais da O POVO CBN Cariri.

Em abril de 2021, a então CBN Cariri estreou programação diversificada, com novos programas, quadros e profissionais que têm ampliado o raio de cobertura e os temas tratados na emissora. A ideia catalisada a partir dali foi, e tem sido, de atender à necessidade de um povo que busca informação e, mais do que isso, informação de qualidade. O compromisso da Rádio com o público é levar informação, opinião e serviço à audiência.

A nova forma de fazer jornalismo contempla também as mídias sociais, hoje tidas como uma ferramenta crucial de conteúdo de credibilidade e relevância para o público. Assim, a Rádio preza pela qualidade em todas as suas plataformas, o que é comprovado no aumento do engajamento em seus perfis nas redes sociais.

Aproximar o ouvinte da Rádio é um desafio cotidiano, e a O POVO CBN Cariri considera esse objetivo todos os dias, a cada programação, porque tem convicção de que a Região do Cariri merece essa prioridade que é destacada na emissora dia após dia. Vida longa à Rádio O POVO CBN Cariri! n