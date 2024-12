Dezembro Vermelho: informação e respeito

O primeiro dia do mês de dezembro, além de abrir os festejos natalinos, chama a atenção para uma questão de saúde pública. O Dia Mundial de Combate à Aids visa alertar a sociedade sobre a doença e, de modo geral, contribuir para aperfeiçoar a compreensão sobre formas de transmissão do vírus, prevenção, tratamento e respeito.

Esta data foi instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Assembleia Geral da ONU em outubro de 1988, cinco anos após a descoberta do vírus HIV. A escolha deste dia foi inspirada em uma movimentação que ocorreu em 1987, na Conferência Internacional de Aids em Washington (EUA). O laço vermelho é o símbolo da luta contra a aids e foi criado em 1991 pela Visual Aids.

É, sobretudo, um dia de conscientização, que tem o objetivo também de combater o estigma em torno da doença. Por isso, faz-se relevante que órgãos públicos, iniciativa privada e sociedade civil se unam em atividades e mobilizações a fim de estimular a realização de testes rápidos e apoiar as pessoas que vivem com HIV. O acesso à informação adequada sobre o vírus, métodos de prevenção e formas de tratamento é imprescindível em todo esse processo.

Muitas pesquisas científicas já comprovaram que, em alguns casos, há níveis indetectáveis de HIV no organismo de uma pessoa que vive com o vírus e que esteja em tratamento antirretroviral. Isso significa que o vírus deixa de ser transmitido a outras pessoas. Desse modo, é fundamental expor à sociedade a informação acerca das formas de exposição ao HIV e reduzir a discriminação, promovendo a dignidade humana.

É importante informar que a contaminação do HIV ocorre a partir da troca de fluidos, tais como sangue, sêmen, fluido vaginal e leite materno. A maneira mais acessível e eficaz para a prevenção do vírus é o uso correto do preservativo, que também ajuda a prevenir contra outras infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, HPV, gonorreia e alguns tipos de hepatites.

A infecção pelo HIV de longo prazo provoca uma queda na imunidade do paciente, o que causa o surgimento de infecções oportunistas.

No Ceará, o primeiro caso de aids foi diagnosticado em 1983. Desde então, até os dados mais recentes divulgados pelo Governo do Estado, foram notificados no Estado 25.044 casos de aids em adultos, 455 casos em menores de 5 anos de idade e 20.494 casos de infecção pelo HIV. Até novembro de 2023, o Ceará registrava, anualmente, uma média de 970 novos casos de aids nos últimos dez anos.

Assim, o Dezembro Vermelho é um período importante para difundir a necessidade do diagnóstico e do tratamento precoces, fundamentais para impedir a evolução do HIV para a aids. Ao mesmo tempo, é crucial para lembrar a luta dos pacientes em tratamento e reafirmar o combate aos preconceitos e a valorização do respeito e da vida humana. n