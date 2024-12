Celebração do cinema nacional

O cinema brasileiro vive um período feliz. É louvável que o interesse pelas produções audiovisuais nacionais tenha sido catalisado nos últimos meses, a partir da excelência das obras e do engajamento da população em procurar apreciar as histórias e a competência brasileiras.

Na semana em que estreou, a sequência "O Auto da Compadecida 2" registrou a maior estreia de um filme nacional desde a pandemia de covid-19. De acordo com dados divulgados pelo Filme B, que é uma publicação especializada em mercado de cinema do Brasil, o lançamento do filme, que ocorreu na quinta, 25, levou mais de 173 mil pessoas para as salas de cinema. A arrecadação foi de R$ 4 milhões. Esse desempenho colocou o longa-metragem à frente de "Sonic 3 - O Filme", blockbuster de Hollywood que estreou na mesma data e é considerado sucesso.

Apesar de "O Auto da Compadecida 2" ter apresentado um resultado muito bom de bilheteria, o filme nacional com maior público continua sendo "Ainda Estou Aqui", que também está em cartaz nos cinemas do Brasil. A obra representa o Brasil na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional. Na estreia, no dia 7 de novembro, a produção arrecadou R$ 1,1 milhão. Além disso, no primeiro dia, foi vista por 50 mil pessoas.

É preciso ressaltar, portanto, que o ano de 2024 tem sido marcado por notáveis filmes brasileiros, com ótimos desempenhos de bilheteria. Algumas produções que chegaram às telas neste ano levaram milhares de pessoas às salas de cinema.

A obra "O Auto da Compadecida 2" tem trama original, mas respeita o universo lírico de Ariano Suassuna, conforme explicou o diretor Guel Arraes, que faz dupla com Flávia Saraiva. Os atores Matheus Nachtergaele e Selton Mello reeditam a dupla e vivem novamente João Grilo e Chicó no longa. Destaque para o retorno de Virgínia Cavendish, como Rosinha, e Enrique Diaz, como o cangaceiro Joaquim Brejeiro. Há ainda novidades como a chegada de nomes como Eduardo Sterblitch, Fabiúla Nascimento, Luis Miranda e Humberto Martins, além de Taís Araújo, no papel de Nossa Senhora, vivido por Fernanda Montenegro na primeira versão.

Faz-se interessante observar que "O Auto da Compadecida 2", que reúne a história e o elenco após 20 anos do sucesso do primeiro filme, reverencia o cinema nacional e chama a atenção para a importância do audiovisual brasileiro.

Além disso, a obra "Ainda Estou Aqui" foi selecionada pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na corrida por uma vaga no Oscar 2025. O filme foi inscrito, além de Melhor Filme Internacional, nas categorias Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Atriz e Melhor Ator Coadjuvante. Assim, é considerado a melhor chance do Brasil no Oscar em quase duas décadas.

O público celebra a experiência de festejar as produções dos profissionais do País e comemorar um momento feliz do cinema nacional. É também uma celebração da cultura do Brasil, reunindo uma nova geração de espectadores que animam o potencial criativo e talentoso do cinema.