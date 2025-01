Tendências do mercado de trabalho para 2025

Em interessante reportagem, publicada esta semana, O POVO apresentou as tendências do mercado de trabalho na área industrial para o ano de 2025. O texto revela que, no Ceará, a redução do desemprego e as novas exigências do mercado de trabalho fazem com que aumente a demanda por profissionais atualizados quanto às suas competências, nas funções que já desempenham na indústria, com os mesmos requisitos para aqueles que eventualmente serão admitidos. No trimestre relativo aos meses de julho, agosto e setembro, o Ceará chegou à taxa de desemprego de 6,7%, a menor de uma série histórica iniciada em 2012. A matéria jornalística teve como base os dados levantados pelo Mapa do Trabalho Industrial, elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI).

O Ceará precisará capacitar 381 mil profissionais para o setor da indústria até 2027. Desse montante, 316 mil são profissionais já inseridos no mercado de trabalho, mas que precisarão de novas formações. Outros 65 mil são vagas a serem abertas no período. Observe-se, portanto, que não são apenas aqueles que estão em busca de uma vaga que terão de se atualizar, mas também os já inseridos no mercado de trabalho, que precisarão se manter em dia com os avanços em relação ao trabalho que desempenham.

Considerando-se todo o País, o cálculo é que 14 milhões de profissionais precisarão ser capacitados para disputar ou manter a vaga no mercado de trabalho. Do total, 84,2%, representando 11,8 milhões de pessoas, são trabalhadores já atuantes. A projeção considera o crescimento da economia e do mercado de trabalho.

A atualização a ser buscada, segundo o Mapa do Trabalho Industrial, envolve o aperfeiçoamento de habilidades técnicas, como domínio de máquinas, equipamentos e softwares; competências comportamentais, como pensamento crítico, e inteligência emocional; além de criatividade e inovação, para resolver problemas e superar desafios. As áreas com mais necessidade de profissionais são a logística, construção, manutenção e metalmecânica.

O crescimento da economia reverbera também em outras áreas, pois a demanda por profissionais mais capacitados não é exclusividade da indústria, nem do estado do Ceará. A busca por profissionais bem preparados espalha-se por todo o Brasil e alcança diversos setores. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que, desde a pandemia, existe escassez de mão de obra no segmento, principalmente a especializada.

Observe-se, portanto, que o conhecimento é elemento fundamental para o sucesso de quem busca uma vaga no mercado de trabalho, ou para quem pretende evoluir na atividade que já desempenha. Em um mundo em que tecnologias de ponta transformam de modo cada vez mais rápido a realidade, o estudo e a atualização têm de fazer parte do cotidiano dos profissionais, em qualquer área. n