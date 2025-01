OAB-CE TEM A PRIMEIRA MULHER PRESIDENTE

Está empossada a nova presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Ceará (OAB-CE) para o triênio 2025-2027. O evento, que marca a nova gestão, é notável também por um feito histórico - Christiane Leitão é a primeira mulher a comandar a entidade desde a fundação da instituição, em 1933.

A presença de uma mulher no comando de uma das mais importantes instituições brasileiras é, além de representativa, essencial para firmar a inclusão, a diversidade e a inovação em uma sociedade que cada vez mais clama por equidade de gênero. A mudança histórica precisa ser celebrada para que essa visibilidade inspire outras categorias a minimizar desequilíbrios e divergências de gênero.

Christiane do Vale Leitão chega ao posto de liderança a partir da longa experiência que acumula juntamente com uma formação sólida e um currículo bastante conhecido e respeitado no meio da advocacia. É graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), com especializações em Direito Processual Penal e Sociologia. É mestre em Direito Constitucional e, na gestão passada da OAB-CE, era vice-presidente da Ordem e presidia a Comissão da Mulher Advogada da Ordem.

É membro efetivo da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica do Ceará, do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) e do Instituto dos Advogados do Ceará (IAC). Já ocupou o cargo de secretária-geral da OAB-CE e atuou em conselhos municipais e estaduais voltados para a defesa dos direitos das mulheres. É secretária-geral da Comissão Nacional da Mulher Advogada e professora universitária.

Em uma sociedade que discrimina as mulheres por causa do gênero, torna-se urgente cobrar para que se tenha um ambiente de mais equidade social. Não é mais razoável - nem nunca deveria ter sido - que as mulheres fossem excluídas do debate público, principalmente em relação aos temas de ordem econômica e política. Foram necessárias muitas lutas para que as conquistas fossem alcançadas e houvesse mais mulheres exercendo sua cidadania num sistema ainda patriarcal.

Celebra-se a primeira mulher presidente da OAB-CE, mas, ao mesmo tempo, chama-se a atenção para que esse feito histórico tenha acontecido longos 92 anos depois da fundação da entidade. Esse é apenas um ponto para que se perceba como a busca pela paridade de gênero e as questões de diversidade ca-

minham lentamente.

Sabe-se que historicamente a mulher é muito mais cobrada para representar bem as funções que ocupa, principalmente em cargos de liderança. A advogada Christiane Leitão, que é dotada de muita competência técnica e bom relacionamento interpessoal com a categoria, saberá administrar com excelência o cargo à frente da instituição que atua também na justiça e na defesa dos direitos dos cidadãos.

A ela, nossos desejos de boa sorte e de sucesso na promoção do acesso à justiça como presidente da OAB Ceará. n