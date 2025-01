Denúncias exigem esclarecimentos rápidos

As cerimônias de posse dos prefeitos eleitos no Ceará chamaram a atenção pelo fato de dois dos eleitos terem sido impedidos pela Justiça Eleitoral de assumirem os cargos para os quais foram escolhidos.

São eles, Carlos Alberto Queiroz, o Bebeto Queirós (PSB), de Choró; e José Braga Barroso, o Braguinha (PSB), de Santa Quitéria. Ambos são investigados pela Polícia Federal (PF) e pela Polícia Civil. Bebeto está foragido e Braguinha segue detido, em prisão domiciliar.

Braguinha é investigado sob a suspeita de integrar uma facção criminosa, com origem no Rio de Janeiro, que teria atuado, por meios ilegais, para reelegê-lo.

Por sua vez, Bebeto é acusado de participar de um esquema ilegal para desviar dinheiro de emendas parlamentares para a compra de votos em 51 municípios cearenses.

E aqui entra outro personagem, o deputado federal cearense Júnior Mano (PSB), que teria ligação com Bebeto, na prática das irregularidades. Segundo a PF, Mano estaria "diretamente envolvido" na prática de desvio de emendas parlamentares, em um "esquema de compra de votos" para consolidar uma base de apoio, organizado por Bebeto, em municípios do interior do Ceará.

A PF não entra no mérito, nem seria de sua competência, questionar o Congresso Nacional por insistir em manter as chamadas "emendas Pix", aquelas nas quais o requerente dos recursos fica oculto, como também é dispensado informar para onde a verba seria desatinada e para qual fim.

Mas não é preciso muito esforço para chegar à conclusão que esse tipo de repasse é uma porta aberta para a ação de maus políticos, e que redundaria em corrupção. Foi até mais rápido e ousado do que se imaginava, pois as irregularidades ocorreram quando a prática estava sob intenso questionamento da sociedade.

O fio da meada da falcatrua começou a ser puxado quando a então prefeita de Canindé, Rozário Ximenes (Republicanos) fez uma denúncia ao Ministério Público do Ceará, em setembro de 2024.

Ela apresentou documentos que comprovariam a fraude e resolveu assinar a denúncia, quando poderia optar pelo anonimato, como afirmou em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. Rozário diz que Bebeto lhe teria feito ameaças, por isso faria registro em boletim de ocorrência, pedindo medida protetiva.

Frente a essa situação, é preciso que as autoridades policiais e o Ministério Público, que já vêm realizando um bom trabalho, redobrem o rigor, de forma a agir com a maior rapidez possível para concluir as investigações, indiciando os suspeitos.

A lembrar que os três políticos acusados da prática de irregularidades, aqui citados, são filiados ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Mas, até agora, a sigla não informou tomou alguma providência sobre o assunto. O mínimo que se espera, é que o partido venha a público para dar alguma explicação à sociedade, que merece conhecer o que pensa a legenda a respeito da investigação das polícias Civil e Federal.