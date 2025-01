Os prejuizos do cancelamento de voos para Juazeiro

A companhia aérea Azul cancelou os voos de Juazeiro do Norte (CE) para a capital Fortaleza e para Recife (PE), decisão que causou "surpresa", segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Domingos Filho, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

Além dos voos citados, a partir de 10 de março ainda serão suspensas as rotas das cidades cearenses de Sobral, Iguatu, Crateús e São Benedito. Também serão atingidos municípios dos estados do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte.

A declaração do secretário indica, portanto, que a decisão foi tomada sem que houvesse algum tipo de conversa com os governos estaduais ou municipais das regiões afetadas, de modo a preveni-los do cancelamento ou para dialogar sobre possíveis alternativas.

Em comunicado, a Azul informou que a descontinuidade dos voos no Cariri é parte de uma reestruturação interna da companhia. Sobre os outros destinos, a empresa atribui o cancelamento ao aumento dos custos de insumos, devido à alta do dólar, e da baixa demanda de voos na região.

O fato é que o cancelamento de voos causa prejuízos às localidades que ficam sem o transporte aéreo, impactando principalmente o turismo.

Para o professor de Economia do Transporte Aéreo, Alessandro Oliveira, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o fim dos voos afeta direta e indiretamente os negócios. Por isso, diz ele, prefeituras de todo o Brasil buscam atrair voos para as suas cidades, ou mesmo demandam pela instalação de aeroportos para atender locais mais afastados dos grandes centros.

O prefeito de Juazeiro, Glêdson Bezerra (Podemos), também em entrevista ao O POVO, disse que a suspensão afetará negativamente a economia e o desenvolvimento da cidade. Ele lembra que o trajeto aéreo para Fortaleza existe desde a década de 1950. E que, agora, "quando estamos vivenciando o período de beatificação do Padre Cícero e as visitas estão cada vez mais constantes, ficarmos sem essa conexão é preocupante".

Deputados federais também se mobilizam na tentativa de reverter a situação. José Guimarães (PT) e Eunício Oliveira (MDB) afirmam que vão se articular para retomar o trecho. Para Guimarães é "inaceitável" a decisão da Azul, e disse já ter levado o assunto aos Ministérios do Turismo e de Portos e Aeroportos. Eunício Oliveira afirmou que, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, vai agir para contornar a situação, inclusive com a opção de incluir novos voos para o Cariri.

Houve ainda manifestação por parte da Secretaria de Turismo do Ceará, que divulgou nota informando que está "mantendo diálogo constante com a empresa (Azul)" na tentativa de resolver o problema.

Que se promova uma solução rápida. É absurdo persistir a ausência de uma conexão aérea direta entre a capital e umas das regiões mais importantes do Ceará. n