Pré-Carnaval em Fortaleza

Fortaleza chega ao segundo fim de semana oficial de Pré-Carnaval. Por mais que alguns blocos já desfilassem desde janeiro, a festa realizada pela Prefeitura teve início no primeiro fim de semana deste mês. É algo a ser celebrado, diante do cenário de dificuldades financeiras do Município e do pouco tempo hábil para organizar a festa.

O prefeito Evandro Leitão (PT) determinou que as estruturas dos shows que ocorrerão no Ciclo Carnavalesco não tenham "frontstage", que é uma área próxima do palco separada e com acesso restrito. O espaço é muito comum em shows pagos, por exemplo, e era habitual em alguns eventos de gestões municipais anteriores.

Essa determinação é válida para todos os 20 polos do Carnaval mantidos pela gestão nas 12 regionais de Fortaleza, o que marca a descentralização da festa. "A orientação do Paço Municipal é descentralizar e democratizar as festas, sem separação do público por setores", destacou a atual gestão.

No primeiro fim de semana do Pré-Carnaval, o prefeito visitou dois dos locais escolhidos para receber os foliões: o Aterrinho da Praia de Iracema e o Polo de Lazer do Conjunto Ceará. "Com festa, Fortaleza é para todos, Fortaleza é para a Praia de Iracema e para o Conjunto Ceará. A eleição passou, agora olhemos para frente, para Fortaleza. Fortaleza é a capital de todos", disse.

Assim, é louvável a eficiência da Prefeitura de Fortaleza ao conseguir organizar as festas de Pré-Carnaval para 2025, apesar do tempo exíguo que tinha e das dificuldades financeiras que afirmou ter encontrado ao assumir a administração municipal. Também merecem destaque as anunciadas novidades apresentadas, como a descentralização da festa, que passa a ocorrer em outros locais da Cidade, e o fim de "áreas vip", com acesso restrito, mostrando, assim, uma divisão de uma festa que deve ser democrática.

A programação terá nomes conhecidos da cena musical nacional e cearense em três pontos da Capital: nos já tradicionais polos da Praça do Ferreira e Aterrinho da Praia de Iracema e, pela primeira vez no Conjunto Ceará. Em todos, o acesso será gratuito.

De acordo com a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), das 14 atrações nacionais, além de Mart'nália, Solange Almeida e Jorge Aragão (que abriram os festejos no primeiro fim de semana), apresentam-se Ednardo, Moacyr Luz & Samba do Trabalhador, Mariana Aydar, Marcelo D2, Xamã, Nação Zumbi, Don L, Tropykália, Magníficos, Gaby Amarantos e Margareth Menezes. A ideia, segundo a Secultfor, é promover a inclusão e a pluralidade, contemplando diversos gêneros musicais e públicos variados. O Carnaval de Fortaleza presta homenagem ao cantor e compositor Ednardo, ícone da música cearense.

Espera-se, desse modo, que seja um momento celebrativo marcado pela alegria e pela segurança nas festas. É imprescindível que os fortalezenses e os turistas que visitam a Cidade aproveitem os festejos e as atrações e se sintam protegidos.