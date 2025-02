Retomada de voos para o Cariri

O mercado tem comemorado em suas mais diversas instâncias - da econômica à política, transitando pelo turismo e pelas atividades de negócio. Depois da informação de que a região do Cariri ficaria sem voos diretos partindo de Fortaleza, foi anunciado e confirmado que a Latam Airlines Brasil vai operar uma rota de voos diários entre Fortaleza e Juazeiro do Norte, na região do Cariri, a partir do dia 23 de junho. A frequência aérea durante todos os dias ocorrerá na alta temporada de verão até o mês de agosto.

O itinerário será operado diariamente em aeronaves Airbus A320, com capacidade para cerca de 180 passageiros. A previsão é de que as passagens estejam à venda no site da Latam neste mês. Depois do período dos voos diários, a frequência poderá variar para quatro voos semanais, conforme a disponibilidade operacional. "Havendo boa frequência de passageiros nos meses seguintes, continuará dessa forma, o que é muito positivo para o Cariri e para o Ceará", destacou o governador Elmano de Freitas.

O Executivo estadual confirmou subvenção econômica para a empresa para a operação Fortaleza-Juazeiro do Norte. Conforme anunciado pelo secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, à rádio O POVO CBN Cariri, a ação terá auxílio econômico do governo de R$ 35 por assento e R$ 6.150 por voo. De forma geral, os voos são relevantes para os negócios, a economia, a política e o turismo religioso do Cariri.

Essa busca por novas empresas para realizar o trajeto Fortaleza-Juazeiro do Norte ocorre desde que a Azul anunciou, em janeiro deste ano, que iria suspender esse percurso a partir do dia 10 de março. A Azul era a única que ainda trabalhava com esse trecho.

Assim, de 10 março (quando os voos operados pela Azul serão suspensos) até 23 de junho (quando serão iniciados os voos realizados pela Latam), o Cariri ficará descoberta de voos, o que ainda é uma preocupação para diversos setores do local. Esse período inclui, por exemplo, a Semana Santa, que será celebrada em abril.

Os voos de Fortaleza a Juazeiro do Norte sairão às 14h10 de Fortaleza e chegarão às 15h10 a Juazeiro do Norte. Saem às 15h55 para o Aeroporto de Guarulhos, chegando às 19h. No trajeto Juazeiro do Norte-Fortaleza, o voo sairá às 8h05 de Guarulhos (SP) e chegará às 11h10 a Juazeiro do Norte. De lá, sairá às 12h30 para Fortaleza, chegando às 13h30.

Essa retomada de voos para a Região do Cariri é uma medida fundamental para continuar impulsionando o desenvolvimento das cidades, fortalecendo a economia do local e fortalecendo o turismo tão característico do Cariri. É louvável que o Governo do Estado tenha acelerado as discussões com as operadoras aéreas a fim de não permitir que a região ficasse desabastecida de voos por muito tempo. Como um centro de comércio e de serviços de um modo geral, o Cariri recebe milhares de visitantes todos os anos. Facilitar esse acesso às cidades da região é uma ação estratégica. n