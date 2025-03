A Ecologia Integral e os desafios ambientais

Lançada em todo o País, a Campanha da Fraternidade (CF) 2025 traz como tema "Fraternidade e Ecologia Integral" e lema "Deus viu que tudo era muito bom". É interessante observar que, conforme o "Texto Base" da Campanha, o objetivo desta temática é propor uma espécie de conversão ecológica, convocando os cristãos a se sentirem parte do meio ambiente. Assim, como guardiões, devem cuidar dele.

O embasamento para a escolha desse tema está relacionado a eventos importantes do ano de 2025, como o 800º aniversário do "Cântico das Criaturas", de São Francisco de Assis; os 10 anos da Encíclica Laudato Si', documento do papa Francisco que trata de temas socioambientais; e a COP 30, a ser realizada em novembro em Belém (PA).

A expressão "Ecologia Integral", apresentada pelo papa Francisco na Encíclica Laudato Si', considera a relação entre a natureza e a sociedade, unindo dimensões variadas, como ambientais, sociais, culturais, econômicas e espirituais, propondo soluções integrais para os desafios de ordem ambiental. De acordo com o conceito de ecologia integral trazido pela Laudato Sí, "tudo está interligado". Assim, os desafios ambientais não devem ser enfrentados separadamente de outras dimensões da vida humana.

Por nove vezes a ecologia foi tema da Campanha da Fraternidade. Sempre oportuno, o assunto é cada vez mais urgente de reflexão. Pouco antes de ser internado, o papa Francisco enviou uma mensagem sobre ecologia aos brasileiros. No documento, divulgado nesta semana pelo Vaticano e assinado em 11 de fevereiro, o pontífice afirmou, em uma referência à COP 30, que a Igreja está disponível para ajudar a fim de que "as nações e os organismos internacionais possam comprometer-se efetivamente com práticas que ajudem na superação da crise climática e na preservação da obra da criação".

Como em todo ano, há 61 edições, a CF é lançada na Quarta-feira de Cinzas, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Em Fortaleza, ela foi lançada nessa quinta, 6, em solenidade com a presença do arcebispo, dom Gregório Paixão. A fim de abordar assuntos importantes para a sociedade em geral, não apenas cristã, a Campanha se propõe, desta vez, a ajudar na conscientização dos fiéis quanto à responsabilidade com o meio ambiente. A discussão é proposta para este período da Quaresma, mas a sugestão é que se estenda por todo o ano.

Espera-se que, além das discussões, as práticas em torno do tema ajudem a minimizar a crise socioambiental, buscando a preservação ambiental e um cenário mais sustentável. É um desafio que interessa a todos nós. n