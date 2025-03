Viva São José!

O feriado religioso deste 19 de março, referente ao Dia de São José, tem uma ligação já tradicional muito forte com o Estado. Os municípios costumam dedicar a data para as celebrações em honra àquele que é o padroeiro do Ceará.

A relação do Estado com o santo remonta ao período em que a capital cearense era Aquiraz. Nesse tempo, a cidade (que foi a primeira capital do Estado, entre 1713 e 1726) já tinha São José como padroeiro. Isso ajudou, portanto, a fortalecer a devoção. De acordo com a tradição, ainda no período colonial, as primeiras embarcações trouxeram a imagem do santo para o território cearense.

A história de São José com os agricultores também é forte e hoje consolidada. Os trabalhadores da agricultura consideram o santo como intercessor para as chuvas no Estado. Isso também contribuiu para intensificar a fé. Acredita-se, pela fé católica, que, quando 19 de março é chuvoso, haverá um inverno generoso e, consequentemente, açudes cheios, boa safra e uma colheita próspera.

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é de que ocorra chuva, de forma isolada, em diversas regiões do Estado, nesta quarta 19. A ciência prevê e orienta os agricultores baseada nas informações que analisa.

De acordo com a meteorologia, as chuvas deste período do ano têm influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), considerado um dos principais sistemas indutores de precipitações no Ceará. Assim, as chuvas ocorrem com maior intensidade e maior frequência. Além disso, há, nesses dias, o equinócio de outono para o hemisfério sul. Esse fenômeno também pode influenciar a quantidade de chuvas na região.

Aliada ao respeito que o sertanejo tem à ciência, a fé no santo padroeiro do Estado e intercessor de "boas chuvas" ajuda a aumentar a probabilidade de mais água para o Ceará. Padroeiro do Estado, o santo, pela tradição católica, é celebrado como esposo de Maria e pai adotivo de Jesus Cristo.

Carpinteiro, com uma vida simples, ele também é símbolo de proteção do trabalho e dos trabalhadores. São José é considerado exemplo de fé e dedicação. O silêncio é considerada uma de suas virtudes. Em nenhum dos Evangelhos, há fala de São José. Mas é o seu modelo silente que ecoa como uma de suas grandes atitudes, ensinando a confiar no plano espiritual sem questionar.

Talvez seja esse o segredo para uma crença tão ardorosa no patrono da Igreja mesmo em meio às adversidades que surjam. O cearense, um povo tão sensível quanto trabalhador, sabe bem aliar a dedicação do seu serviço a uma fé resiliente. n