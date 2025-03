Os desafios do "Ceará três vezes mais forte"

A inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tornou-se um evento para reforçar o mote da campanha que levou Elmano de Freitas (PT) ao governo do Ceará, promessa repetida por Evandro Leitão (PT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O lema "Ceará três vezes mais forte" destaca o alinhamento entre os governos federal, estadual e municipal.

O próprio Lula fez questão de anunciar ser esta a "primeira vez na história" que o prefeito de uma capital, o governador do Estado e o presidente da República são do mesmo partido. Camilo Santana, ministro da Educação, também ressaltou a importância dessa harmonia para trazer benefícios para o Ceará. A inauguração do HUC foi citada como exemplo dessa unidade.

Nesse clima, durante a sua visita a Fortaleza, Lula divulgou várias iniciativas embaladas pelo pacote do "alinhamento".

O presidente comprometeu-se a concluir a Transnordestina até o fim de 2026, lembrando que a ferrovia foi iniciada em 2006, em seu primeiro mandato, com prazo de conclusão em quatro anos. Lula aproveitou para criticar seus sucessores, que teriam "paralisado" o projeto.

Lula comprometeu-se com o mesmo prazo para duplicar o Eixão das Águas, que liga a transposição do rio São Francisco a Fortaleza, aumentando o fluxo para a Região Metropolitana e para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

A ferrovia Transnordestina — unindo três estados, Ceará, Pernambuco e Piauí —, e o aumento do abastecimento de água são fundamentais para o desenvolvimento econômico da região.

Fazer Lula circular pelo país, tornando-o portador do que o governo considera boas notícias, é parte de uma estratégia de marketing do titular da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira.

Como as eleições de 2026 já estão no radar de todos os partidos e segmentos políticos, as viagens de Lula e as "entregas" devem se intensificar neste ano e no próximo.

No caso específico de Fortaleza e do Ceará, as cobranças serão mais intensas, pois, como dito acima, Lula fez questão de reafirmar o eixo da campanha de Evandro, que apostou na harmonia das três esferas de poder como solução para os diversos problemas que Fortaleza enfrenta, a mesma aposta de Elmano.

O desafio, portanto, será ir além das denúncias que Evandro vem fazendo sobre a gestão anterior, que teria deixado a Prefeitura em um estado de "caos". No entanto, essa justificativa tem prazo de validade.

Assim, o prefeito e o governador — que não pode responsabilizar incumbentes anteriores — terão de correr contra o tempo para pôr em prática os compromissos decorrentes do lema de uma campanha política que ainda ressoa nos ouvidos dos cearenses. n