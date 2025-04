Bienal do Livro: mais acesso à leitura

Tem início, nesta sexta, dia 4, a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, um evento cultural esperado no Estado por quem admira a literatura, em suas diversas instâncias e variados gêneros e formatos, e por quem participa de alguma forma do cenário literário. Nesta edição, a Bienal chama a atenção para a resistência feminina na literatura e apresenta como tema "Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura".

O evento se estende até o dia 13 de abril no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A curadoria, a propósito, é toda feminina, composta por Sarah Diva Ipiranga, nina rizzi, Amara Moira e Trudruá Dorrico, sob a coordenação geral de Maura Isidório. Cada uma, a seu modo, contribui para as vivências e as pesquisas na literatura, nas artes e na cultura em geral. A ideia é celebrar, na edição 2025 da Bienal, a literatura como ferramenta de emancipação e protagonismo feminino.

A cada edição, a Bienal apresenta uma programação diversa e inclusiva, com acesso gratuito ao público, tendo como norte ajudar na democratização do acesso à leitura e à literatura. Espera-se que cada um que vá ao local aproveite uma parte dessa programação, fazendo, desse modo, com que a pluralidade de vozes e vivências culturais ofereça uma experiência cultural ampla e diversa.

Participar de um evento como esse, que oferece aos visitantes um leque heterogêneo de atrações literárias e artísticas significa manter um contato direto e forte com diferentes linguagens e formatos. É assim que a cultura se molda, a partir de vários olhares, mãos e texturas. Na programação deste ano, o público poderá participar de palestras, mesas-redondas, conferências, oficinas, contações de histórias, lançamentos de livros e outros eventos literários. Também poderá conferir apresentações de artistas com reconhecimento no Ceará, no Brasil e no mundo.

O POVO e a Fundação Demócrito Rocha (FDR) estarão na Bienal com estande à disposição para visita do público que se sinta atraído por conhecer mais dos conteúdos produzidos e que queira experimentar a leitura de formatos diversos. Assim, a Bienal receberá a Casa Vida&Arte, que abraça as ações celebrativas aos 40 anos da Fundação Demócrito Rocha (FDR), os lançamentos e os livros das Edições Demócrito Rocha (EDR) e uma programação do Vida&Arte (caderno de cultura do O POVO) e do O POVO . Almeja-se reencontrar com o público ao unir jornalismo e literatura.

Ao garantir o acesso à leitura, promovem-se momentos de diálogo e compartilhamento de experiências. É crucial à educação e à consciência crítica esse contato mais próximo com a literatura. Que a Bienal seja uma ferramenta para essa construção coletiva. n