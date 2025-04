Uma TV voltada essencialmente ao conteúdo jornalístico e aos assuntos culturais. É assim que renasce a TV O POVO, um canal aberto apresentado no dígito 48.2. Desde essa terça, 15 de abril, é possível acessar gratuitamente na TV todos os programas desenvolvidos pelo Grupo de Comunicação O POVO, uma forma de democratizar cada vez mais a informação de qualidade e levar a mais gente os assuntos publicados de forma séria e responsável.

A iniciativa de criação da TV O POVO é uma parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) e foi viabilizada no ano de 2024, após decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo o qual as TVs digitais têm direito à multiprogramação, com extensão de até três canais extras. Assim, a medida foi necessária, pois o Grupo já tem um canal televisivo, apresentado pelo dígito 48.1, da Fundação Demócrito Rocha (FDR).

É importante frisar que a volta da TV O POVO traz consigo novos públicos em um tempo de constantes e profundas transformações na comunicação. A reação do público, a partir de um perfil exigente que consome a programação mais jornalística e cultural, ditará novas perspectivas para a TV. A transmissão procura atender a esse público, talvez mais tradicional no comportamento, mas cada vez mais moderno na busca por informações de alta qualidade, que é o que a TV O POVO oferece.

Assim, o canal funcionará com, pelo menos, 10 horas de conteúdo jornalístico durante o dia. Fazem parte da programação os programas "O POVO News", "O POVO na Rádio", "O POVO da Tarde", "Debates do POVO", "Esportes O POVO" e podcasts gravados. Durante o período da noite, a transmissão se divide em três faixas de horário. Uma delas é exclusivamente associada às produções do O POVO , com registros audiovisuais e documentários produzidos por suas equipes de jornalistas. Outra é dedicada às produções audiovisuais das universidades do Brasil. Pela madrugada, ocorrer a exibição de filmes, que são obras cearenses exibidas com a parceria da Secretaria da Cultura do Ceará.

Desse modo, focar também no poder do jornalismo televisivo e na sua programação jornalística e cultural faz parte do processo de formação crítica e reflexiva da sociedade. Prover o público de informações de qualidade, por meio de uma linguagem acessível, mostra o compromisso do O POVO em apresentar, com liberdade editorial e compromisso com a verdade, os temas que são de interesse do público com a força da marca que há 97 anos faz parte da vida do povo. n