Os bons resultados do Enem

O número de estudantes da rede pública de ensino cearense aprovados em instituições de ensino superior públicas e privadas foi considerado um "resultado histórico" pelo governo do Ceará. No ano passado, 24.403 estudantes foram aprovados, via Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com aumento percentual de 8,31%, em relação a 2023, que contou 22.531 aprovações. Os dados foram divulgados pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante o lançamento do programa Enem: Chego Junto, Chego Bem, edição de 2025.

Há mais destaques cearenses quanto ao Enem, como dispor da rede pública com o maior número de estudantes com notas acima de 950 pontos na redação — e com 100% dos concludentes do ensino médio inscritos no exame, no ano passado. O Ceará colhe assim o resultado dos investimentos na área educacional realizados por diferentes governos.

Outro recurso que incentiva os estudantes a prestarem o exame nacional é o programa Enem: Chego Junto, Chego Bem, coordenado pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), desenvolvido desde 2012.

O programa prepara estudantes da 3ª série do ensino médio e do projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Enem. Com sete etapas bem definidas, que terminam com a inscrição do aluno na prova, o objetivo é engajar as escolas e estudantes em várias atividades durante todo o ano, incluindo aulões e provas simuladas, reunindo centenas de estudantes a cada evento.

Ainda são oferecidas orientações sobre documentação e pedidos de isenção de taxas, entre outras atividades, que completam o trabalho do professor, motivando os estudantes a participarem do Enem.

Segundo a titular da Seduc, Eliana Estrela, quase 100% dos alunos da rede estadual já solicitaram a isenção na taxa de inscrição do Enem 2025. Segundo a Seduc mais de 100 mil estudantes da 3ª série e EJA estão aptos a fazer o Exame 2025.

Esses dados mostram a importância do exame nacional, que abriu uma porta a milhares de estudantes, em todo o Brasil, que não teriam condições de arcar com os custos de um curso vestibular. Ou mesmo de fazer provas em diversas universidades, em diferentes cidades, o que exigia deslocamentos e custos, fora da realidade dos estudantes mais pobres, cuja maioria está na rede pública de ensino.

Criado em 1998 para avaliar a qualidade do ensino médio no País, a partir de 2004 a nota do Enem passou a valer para o ingresso em universidades, passo fundamental para aumentar o ingresso de estudantes de baixa renda nas universidades.

O crescimento do número de estudantes de escolas públicas cearenses que conseguem ingressar no ensino superior é um indicativo de que as boas práticas do Enem podem ser complementadas, aumentando o seu alcance.