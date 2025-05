Papa Leão XIV: o improvável surge como equilíbrio

Com a saudação "A paz esteja com todos vocês", o papa Leão XIV se apresentou ao mundo em seu primeiro discurso na tarde dessa quinta-feira, 8 de maio. Foi a primeira frase dita por ele, como papa, na sacada central da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Ao apresentar-se citando a paz, como "a primeira saudação de Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus", o papa Leão XIV fez referência a "uma paz desarmada e uma paz desarmante, humilde e perseverante". Após dias de luto pelo papa Francisco, que morreu em 21 de abril, e horas intensas de ansiedade em torno do nome do pontífice seguinte, o mundo se voltou para o perfil do então cardeal dom Robert Francis Prevost.

O agora bispo de Roma é o primeiro papa norte-americano e o primeiro agostiniano. Em seu discurso inicial, deu destaque a temas que eram caros a Francisco, fazendo aumentar a impressão de que o legado do papa anterior deve ser continuado. Assuntos como a acolhida da Igreja, a urgência pela sinodalidade e a importância de "uma igreja missionária, que constrói pontes de diálogo", foram citados por Leão XIV como um chamamento à paz proferida desde o começo, mas, sobretudo e também, como um compromisso de sua missão a partir de agora.

Como agostiniano, lembrou: "Para vocês, sou bispo, mas, com vocês, sou cristão". Em referência à ordem católica da qual faz parte, e na qual se formou em 1985, no Peru, o papa chama a atenção pelo foco na vida comunitária, nos estudos, na busca pela verdade e no serviço pastoral, em seguimento aos ensinamentos de Santo Agostinho, um dos principais teólogos da Igreja. Os agostinianos são conhecidos pela importância que dão ao diálogo, à caridade e à humildade.

Quando serviu por cerca de 20 anos no Peru, em uma pequena comunidade a 750 quilômetros de Lima, o então Robert Prevost era tido como alguém presente na comunidade, de contato direto com o povo. Em seu discurso inicial como papa, saudou a sua "querida diocese de Chiclayo, no Peru", que qualificou como "um povo fiel" que "acompanhou seu bispo e compartilhou sua fé". Expressar-se em espanhol, durante a sua fala em latim, foi muito simbólico para demonstrar a proximidade que tem com a América Latina.

Em setembro de 2023, foi nomeado cardeal por Francisco. Ou seja, não tem muito tempo como cardeal. Mesmo assim, mesmo chefe do poderoso dicastério dos bispos, o que o fez conselheiro do papa anterior para a nomeação de prelados, Robert Prevost era um nome improvável para assumir o papado. Nas apostas informais de quem seria o novo papa, seu nome quase não aparecia.

No entanto, a sua primeira aparição como papa, envolta por simplicidade e pela explícita linguagem da alegria, mostrou que as improbabilidades podem surpreender. Em meio a disputas sobre os perfis, ele aparece como um ponto de equilíbrio. Que a aproximação do papa Leão XIV com a América Latina faça-o se achegar também perto do Brasil, abraçando as causas cearenses, numa demonstração de acolhida missionária.