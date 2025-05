O POVO+: conteúdo de qualidade e análises de excelência

Neste 13 de maio de 2025, celebram-se 5 anos da plataforma O POVO+, um conglomerado de conteúdo que congrega reportagens especiais, colunas, vídeos e séries para um leitor sempre atento e cada vez mais exigente. A junção jornalismo de qualidade e conteúdo exclusivo tem sido a tônica para aprimorar o espaço que ultrapassa o limite das notícias cotidianas e fornece ao público informações mais aprofundadas e análises bem fundamentadas, em formatos diversos que ajudam a entender a conjuntura.

O POVO+, que é o streaming do Grupo de Comunicação O POVO, comemora cinco anos de trajetória, reunindo mais de 2.400 reportagens especiais, com temas que vão de política e economia até meio ambiente e comportamento, passando por cultura e tecnologia. No acervo de colunas, contam-se mais 64 mil conteúdos, assinados por colunistas locais e nacionais que abordam, com excelência e avaliações sólidas, esportes, gastronomia, ciência, games, arte, opinião e memória.

As produções audiovisuais são outro marcante serviço. São documentários, minisséries e filmes, muitos feitos em parceria com artistas e produtoras locais. Entre os títulos, estão "Nordeste Insurgente" (que revisita a Confederação do Equador e as lutas republicanas no Nordeste), "Castello, O Ditador" (que explora a história política) e "Voo 168 - A Tragédia da Aratanha" (que reconstitui o maior acidente aéreo do Ceará). O catálogo soma 641 produções.

O Grupo de Comunicação O POVO sempre defendeu que o importante são os princípios, e não somente o suporte utilizado para distribuir a notícia. Entende também que a avalanche de informações que circula nas redes sociais não representa o fim do jornalismo profissional. Pelo contrário, torna-o mais necessário e relevante.

No O POVO , o investimento em reportagens e em conteúdos mais elaborados, com recursos audiovisuais interativos, visa levar a informação de forma mais explícita possível ao público. O destaque na reportagem chama a atenção, e o foco na análise é protagonismo para o pensamento crítico e reflexivo.

As reportagens que abarcam as complexidades da política, os vieses da cultura, as inovações tecnológicas, os desafios ambientais e as mudanças no comportamento social formam o fio condutor dessa jornada de cinco intensos anos. Todo esse trabalho é reconhecido também na forma de prêmios jornalísticos. O POVO acumula 30 premiações nacionais e regionais, reafirmando o compromisso da plataforma com a qualidade do que produz.

Esse conteúdo se soma ao trabalho exaustivo de jornalistas comprometidos com a verdade e um time bem-sucedido de colunistas que coloca à disposição do público análises e pontos de vista calcados em informações seguras e em avaliações fundamentadas.

Assim, O POVO representa o que há de mais moderno no Jornalismo local, mas nunca engessado, visto que o Jornalismo é dinâmico por essência. Como um veículo moderno e atualizado com as novas tendências, O POVO sempre avançando, como o mundo demanda. n