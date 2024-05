A Era da Experiência

Foto: Élcio Nagano Kaisseki - Banquete Japonês

O mercado de gastronomia vive um período dasafiador! O cliente está mais seletivo, e sua escolha vai para o restaurante que oferecer a melhor experiência... Mas o que é essa experiência?

As melhores experiências gastronômicas devem provocar o encantamento do cliente, através dos 5 sentidos:

Paladar - o sabor do prato deve ser mais do que perfeito - deve ser surpreendente!

Visão - a apresentação do prato deve ser uma obra de arte, pois a maioria deseja compartilhar a imagem através das redes sociais. Há cursos de Plating (montagem artística de pratos).

Audição - uma boa sonorização do ambiente eleva o nível da experiência.

Alguns restaurantes vão além dos 5 sentidos para encantar o cliente. Vou dar aqui alguns exemplos de experiências gastronômicas criativas ao redor do mundo:

Dinner in the Sky - jantar servido em uma mesa suspensa por um guindaste a dezenas de metros do solo

Refeição servida em cabanas nos Andes Peruanos

Le Jules Verne - restaurante localizado no segundo andar da Torre Eifel

Banquetes Kaisseki japoneses, servidos nos hotéis Ryokan (pousadas típicas japonesas), onde você é obrigado a usar trajes japoneses



Mas, não é preciso ir tão longe para viver uma experiência inesquecível. Vou concluir o texto relembrando uma das experiências inesquecíveis que tive o privilégio de vivenciar aqui no Ceará. Há uns 10 anos criamos uma confraria que chamamos de Jantar da Lua Cheia (Miriam e eu, Andrea e Marcus Novais, Elaine e Paulo Aldrighi, Iede e Alexandre Bewerth). Conhecemos um casal que tinha um restaurante em Mundaú (Robertinho e sua esposa que é uma cozinheira excelente), que topou o nosso projeto - fazer um jantar na noite de lua cheia, servido em uma mesa ao ar livre, iluminada pela lua cheia e pelo reflexo nas dunas. O casal anfitrião tinha muito bom gosto, e a mesa era sutilmente decorada com conchas e a música ambiente era MPB. Nós levávamos os vinhos e as taças. Experiência fantástica!!!