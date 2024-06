Bibimbap: comida de dorama coreano

Foto: Taste/Divulgação Bibimbap: mix de sabores queridinho dos dorameiros

Escrevi sobre a comida dos doramas coreanos há pouco tempo e acabei me dando conta de que esse é um assunto que desperta o interesse de muita gente, pois recebi muitos comentários positivos...

Lançamos um curso chamado "Cozinha Coreana - Comida de Dorama" no Espaço Gastronomia Edil Costa, que logo se tornou um dos cursos mais procurados dessa escola.

Por isso decidi dar continuidade ao tema e vou descrever o meu prato coreano preferido - o Bibimbap. "Bibim" significa misturado e "bap" é arroz cozido. A origem do prato é desconhecida, mas há registros do prato em um livro de culinária do início do século XIX.

Esse prato já foi recentemente listado entre os 50 pratos mais deliciosos do mundo em uma pesquisa compilada pela CNN Travel.

O arroz cozido (geralmente o arroz tipo japonês, cozido somente com água, sem tempero) é colocado em bowls individuais ou em uma panela para ser compartilhada. Sobre o arroz são colocados os vegetais disponíveis previamente salteados. Geralmente eu faço o meu

Bibimbap com cenoura cortada em juliene, espinafre, cogumelos shitake e brotos de feijão.

Esses vegetais são dispostos radialmente de forma que se destaque o contraste de suas cores.

Junto com os vegetais coloco fatias de carne, ou carne moída também salteadas. A proteína pode ser substituída por frango ou frutos do mar. Finalmente coloco 1 (ou mais) ovo frito com a gema mole. Esse mosaico de cores e sabores é levado à mesa e finalizado com o picante e fantástico molho Bibimbap, para ser misturado e degustado.

Molho Bibimbap

Ingredientes:

2 colheres de sopa de gochujang (Obs. O gochujang é uma pasta fermentada de pimenta, e para mim é a essência do sabor coreano)

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sopa de água

1 colher de chá de vinagre

1 colher de chá de alho picado

Procedimento: