Foto: Stroggo/Divulgação O strogonoff de Sobral

No século XIX, na Rússia, um chef francês que trabalhava para a rica família Stroganov, criou um prato que consistia em cubos empanados de carne num molho de mostarda e

caldo de legumes, finalizado com uma pequena porção de creme azedo (sour cream). Há controvérsias quanto a essa lenda gastronômica, mas esse prato, que teve origem

nesse período, invadiu o mundo e várias alterações foram sendo introduzidas em sua receita.

Na França foram introduzidos os champignons e o Strogonoff tornou-se um dos sofisticados pratos do restaurante Maxim's. Depois disso o prato se popularizou e hoje está presente em todos os continentes, sofrendo as adaptações impostas por cada cultura.

O strogonoff brasileiro pode ser feito com carne bovina, frango ou camarões; e o molho é feito com uma mistura de ketchup misturado com creme de leite e cogumelos. No Brasil esse prato tornou-se um prato presente nos encontros familiares comandados pelas mãos habilidosas das mães e, consequentemente, para muita gente o Strogonoff é comida afetiva.

E foram esses lembranças afetivas que levaram a gastrônoma Lizandra Couras, a empreender no projeto do Stroggo - um restaurante especializado nesse prato. Os pratos do Stroggo são preparados usando "o jeito russo", misturados com as técnicas e acompanhamentos que o brasileiro está acostumado.

A chef Lizandra Couras nos presenteou com uma de suas últimas receitas - o Strogonoff Mar e Terra.





Restaurante Stroggo

Onde: Av. Osvaldo Bezerra de Arruda, 990 (loja 02) Várzea Grande, Sobral

Valores: a partir de R$39,60

Mais informações:

no Instagram @stroggo